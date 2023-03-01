En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2023-03-01 05:31:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.