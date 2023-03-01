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Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor

DHA

Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor


Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DEPREMDEN 4 gün sonra enkazda babasının cansız bedenine ulaşılan Salih Özçelik, aynı enkaz altında kaldığını düşündüğü annesi ile ablasının da bulunmasını istiyor. Salih Özçelik, "Hala haber alamıyoruz. Benim tek istediğim şey yaşıyorlarsa ulaşmak yaşamıyorlarsa da bedenlerini alıp babamın yanına defnetmek" dedi. Özçelik, "35 yıllık bir binada kolon kesme işlemi olduğu zaman kaçınılmaz bir son oluyor" diye konuştu, 
Depremlerde Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Buket Sitesi yerle bir oldu. Mersin'de yaşayan Salih Özçelik, haberi alır almaz yola çıkarak babası Mustafa Özçelik, annesi Nazife Özçelik ve ablası Süheyla Özçelik'in yaşadığı eve geldi. 5 kardeşten biri olan Salih Özçelik, evin yıkıldığını gördü. Depremden 4 gün sonra babasının cansız bedeni çıkarılan Salih Özçelik, annesi ile ablasının bulunması için enkaz başındaki nöbetini sürdürüyor.
  
'DNA RAPORLARI VERDİK'
Tek isteğinin anne ve ablasının bulunması olduğunu söyleyen Salih Özçelik, "Depremi Mersin'de de çok şiddetli hissetmiştik. Eşimle beraber olayın şokunu atlattığımızda çıkıp aracımıza yakıt aldık. Sonrasında eşim internetten araştırdığında deprem ana merkezinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Ailem burada yaşadığı için direkt onlarla iletişim kurmaya çalıştık ama hiçbirine ulaşamadık. Bu durum beni çok tedirgin ettiği için depremden yaklaşık yarım saat sonra direkt yola çıktım. Saat 09.00 civarında bölgeye ulaşabildim. Olay olduktan 1 saat sonra bütün akrabalarımız buradaydı. Dördüncü gün babamın cenazesine ulaşabildik ama annem ve ablama hiçbir şekilde hala ulaşamadık. DNA raporları da verdik. Birçok ildeki hastanelere de ulaşım sağladık" dedi.'ARKA TARAFTAN ÇIKARMIŞ OLABİLİRLER'
Ciddi bir can pazarı yaşandığını belirten Özçelik, "Üçüncü gün bir kepçe operatörünün önüne atladım artık. Bu binayı kazmasını, ailemin cenazesi de olsa çıksın istedim. Üşüdüklerini söyledim. Kepçe enkazı temizlemeye başlamıştı. Dördüncü günde zaten babamın cenazesine ulaştık. Biz burada ön tarafta çalışma yaptırırken arka tarafta da çalışma yapılıyordu. Belki bir ihtimal diyoruz o anki kalabalıktan görmemiş olabiliriz. Arka taraftan da çıkarmış olabilirler. Parmak izi ve DNA'dan bir sonuç gelmeyince bundan da emin değiliz" ifadelerini kullandı.'DÜKKAN SAHİPLERİ KOLON KESMİŞ'
Binanın altındaki kolonların kesildiğini iddia eden Özçelik, "Binanın yıkılma sebeplerinden biri de dükkan sahipleri, kiracılar burada kolon ve kiriş kesme işlemi yapmışlar. Maalesef ki, 35 yıllık bir binada kolon kesme işlemi olduğu zaman kaçınılmaz bir son oluyor. Annem evin içerisine yürürken yerin titrediğini hissederdim. Eski bir bina olmasından kaynaklı olabilir evet ama bu yapılabilecek bir şey değil. Yıkılan binaların hepsinin altında kolon kesme işlemi olmuş. GSM operatörüne mail atmıştım. Ablamın deprem yaklaşık 40 dakika sonrasında 100 megabaytlık bir internet kullanımı görünüyor. Saat 04.59 sıralarında Azerbaycan Bulvarı'nda son telefon sinyali görünüyor. Evden yaklaşık 50-100 metre çevresi oluyor. Konum yanlış veriyor olabilir çıkmış da olabilir" şeklinde konuştu.'CENAZEMİZİ VERSİNLER'
Özçelik, "Hala hiçbir haber alamıyoruz. Benim tek istediğim şey ailem eğer yaşıyorsa ulaşmak, yaşamıyorsa da bedenlerini alıp babamın yanına defnetmek. Devlet burada nasıl bir yol izler bilmiyorum ama bize cenazemizi versinler. Burada yaklaşık 14 kişinin cenazesi yok. Sadece bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez
2023-03-01 09:46:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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