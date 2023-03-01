Kahramanmaraş'ta 7 çadır yandı, 2 depremzede yaralandı

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi de yaralandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadır kentte, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü. 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar, başka çadırlara yerleştirildi. Polis, inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-01 10:23:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.