KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 5 bin depremzedeyi ağırlıyoruz (2)

'KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK HER ZAMAN TÜRKİYE İLE BİRLİK OLDUK'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'a geldi. Burada Sütçü İmam Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan çadırkenti ziyaret eden Tatar, depremzedelerde sohbet etti. Çadırkent ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, "Sizlere organize edilen bu yerleşim alanında bütün yaraların sarılması, toplu konutların yapılması ve herkesin tekrar evine dönebilmesi için olağanüstü bir gayret var. Dolayısıyla bu düzenlemeleri yapan tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir gayret. Ama görüyorum ki çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız buradaki olağanüstü durumu mutlu bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acılar yaşadık. 2 voleybol takımımız, Türk Koleji'nin kız ve erkek takımı yıldızlarımız Adıyaman'da bir otelin enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Onlara ve diğer vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman tasada ve kıvançta Türkiye ile birlikte olduk. Dolayısıyla sizlerin acısı, bizlerin acısıdır. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur" diye konuştu.

'BİNALARIN YIKIM YAŞAMAYACAĞI BİR SÜRECİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Çadırkenti ziyaret ettiğini belirten Tatar, "Türkiye'de, deprem bölgelerinde yapılacak çalışmalarla hayatın normale döneceğine ve geleceğe umutla bakabileceğimiz bir durumu tekrar yakalayabileceğimize inanıyorum. Deprem bölgesindeyiz. Kıbrıs'ta da bir deprem bölgesi olduğu söylenmekte. Ama bundan sonraki süreçte yapılacak olan inşaatlarda, binalarda gerekli tedbirlerin alınmasıyla böyle durumlarda herkesin korunabileceği ve binaların yıkım yaşamayacağı bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz. Bir kez daha burada olmaktan mutluluk duyduğumu paylaşıyorum. Yüreğimizdeki dinmeyen acıyı sizlerle paylaşmak bizleri birbirimize kenetleyecektir. Böyle günlerde bir milletin daha da birlik ve beraberlik içinde olup güçlenebilmesi için acıyı acıyla, sevinci sevinç ile yaşamalıyız. Dolayısıyla burada birtakım olayları hep birlikte görüyoruz. Burada irade var. Burada büyük bir başarı var. Çünkü olağanüstü şartlarda, bu şekilde bir yaşam merkezinin kurulması, her türlü eğlence ve çocuklara yönelik oyun alanları kurulması sebebiyle burada bir başarı var. Dolayısıyla bu çadır kentini organize edenlere, yürekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMANMARAŞ'A DUYDUĞUM İLGİ VE ÖZEL HEP BENİMLEYDİ'

'Kahramanmaraş'a 10 Şubat tarihinde resmi bir ziyaret yapacaktım' diyen Tatar, şöyle konuştu:

"Benim için çok önemli bir ziyaretti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1974'den sonra gelip buraya yerleşen ve şu anda belediye başkanı olan Hayri Orçan ve diğer başkanlar var. Onlar Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelip yerleşmişler. Güçlü bir heyetle buraya resmi bir ziyaret yaparak bu üniversitede bir konferans verecektim. Kıbrıs meselesini anlatmak için uzun zamandan beri hazırlık yapıyordum. Kahramanmaraş'a duyduğum ilgi ve özlem hep benimleydi. Ama maalesef 6 Şubat'ta bu büyük depremden sonra o ziyaretimizi erteledik. Bugün burada deprem nedeniyle sizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. Buradaki hayat normale döner dönmez planladığımız resmi ziyareti gerçekleştireceğim." (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-03-01 18:50:35



