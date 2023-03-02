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Depremde mahalleye kaya parçası düştü; ev ve otomobil hasar gördü, 70 küçükbaş öldü

DHA

Depremde mahalleye kaya parçası düştü; ev ve otomobil hasar gördü, 70 küçükbaş öldü


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta 6 Şubat´ta meydana gelen ikinci depremde Onikişubat ilçesine bağlı 3 bin kişinin yaşadığı Şahinkayası Mahallesi´nde koparak aşağı yuvarlanan büyük kaya parçası, bir kamyon ve evde büyük hasara yol açtı, ağıldaki 70 küçükbaş hayvan öldü. Mahalle muhtarı Hasan Şişman, kaya kopması ve heyelan endişesi nedeniyle evlere giremediklerini söyledi. Kahramanmaraş Valiliği de yeniden kaya düşebileceği ve heyecan tehlikesi nedeniyle evlere girilmemesi  uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş´a yaklaşık 50 kilometre mesafede olan Şahinkayası Mahallesi´nde 6 Şubat´ta meydana gelen ikinci depremde, yüksek tepelerden kopan büyük bir kaya parçası aşağı yuvarlandı. Kaya mahalle girişinde Bilal Karasu´ya ait park halindeki kamyonun üzerinden geçip, evin duvarlarını ve ağılı yıktı, 70 küçükbaş hayvan öldü.
Kentte artçı depremleri hissettiklerini ve kopabilecek kayalardan endişe ettiklerini ifade eden Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman, 3 bin nüfusun evlere giremediğini söyledi. Mahallede çadır ihtiyacı olmadığını belirten Şişman, "Mahallemin 3 bin nüfusu var. Köyümüzde can kaybı yok ama Ebrar Sitesi, Maraş'ın canını yaktığı gibi Şahinkayası'nın da canını yaktı. Ebrar Sitesi'nde oturanlardan 26 can kaybımız var. İkisinin hala cenazesine ulaşamadık. O endişe içerisindeyiz. Mahallemizde 850 hanemiz var. Bunların içinde ağır hasarlı 350'den fazla evimiz var. Yaklaşık 3 bin olan nüfus 5 bine çıktı. Şehir merkezinde yaşayanlar da geldi. Kayalık bir bölgede dağ yatağına sığınmış bir mahalleyiz. Taş düşme riski var. Bunu AFAD yetkililerine, valiye, kaymakama ve milletvekillerine söyledim. Biz artık depremi unuttuk, olası bir yağışlı havada ya da yeni bir depremde kaya düşmelerine maruz kalacağız ondan korkuyorum" dedi.
'MERKEZE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'
Kopan kayanın evini ve kamyonunu hurdaya çevirdiğini ifade eden Bilal Karasu ise korkudan, dışarda kaldıklarını söyledi. Yeni bir depremde çok daha büyüklerinin tepelerden yuvarlanma endişesi yaşadıklarını anlatan Karasu, "Sabah olan birinci depremde hiçbir şey hissetmedik. İkinci depremde bir kayanın gelmesinden dolayı bizi bir hayli zarara uğrattı. Biz dışarıda yolları açmanın hesabını yapıyorduk, yerlerde kar vardı. Biz de merkeze gitmeyi düşünüyorduk. Yol kıyısında benim kepçem vardı, onu çalıştırıp yolu açacaktım. Deprem olduğu anda hepimiz karın içine yıkıldık. Ayakta dikilenler devrildi, o kadar şiddetliydi yani. Taş düştü, arabanın üzerinden geçti. Kim bilirdi böyle hasar olacağını, böyle kayanın geleceğini? Yıllardır boşalmamış kaya bugün patladı. Bence ağırlığı 300 tonu geçer. Çok büyüktü" diye konuştu.
Halen çok endişeli olduklarını belirten Karasu, "Herkes teyakkuz halinde. Burada yaşasak dahi, herhangi bir sallantıda ben taş gelir mi, diye hemen yukarı bakıyorum. Ufak artçılarda bile dışarı çıkıp yukarı bakıyorum. Gece elimde fenerle bakıyorum. Gelirse ona göre tedbirimizi alırız diye" dedi.
Bu arada Kahramanmaraş Valiliği, yeniden kaya parçası düşebileceği ve heyecan tehlikesi nedeniyle evlere girilmemesi konusunda mahalle halkına uyarıda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-02 13:33:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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