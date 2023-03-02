

Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Elbistan'da kurulan konteyner çarşıyı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Tabii vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını inşallah sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak sizin boynuzun borcudur" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir ve Antalya İş İnsanları Derneği'nin Elbistan'da kurduğu konteyner çarşıda esnafı ziyaret etti. Esnafı ve vatandaşları dinleyen Bozdağ'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek eşlik etti. Bozdağ ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu."ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ve Elbistan'daki deprem sonrası çalışmaları yerinde görmek vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek baş sağlığı dileklerimizi iletmek ve adalet hizmetleri, diğer kamu hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü yerinde görmek ve vatandaşlarımıza dönük çalışmaları değerlendirmek için buralara uğradık. Hem Kahramanmaraş merkezimizde hem de Elbistan'ımızda büyük bir koordinasyonla vatandaşlarımızın deprem sonrası talep ve ihtiyaçlarının karşılandığını ve önemli adımlar atıldığını yerinde görmüş olduk. Hem İçişleri Bakanlığımıza hem Elbistan'da Kayseri ve Aksaray Valiliğimizi programlarında değerli valilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu."TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇARŞILAR OLUŞTURULDU"

"Elbistan halkına başsağlığı diliyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bozdağ, "Deprem nedeniyle vefat eden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Elbistan'da da yaraların sarılması konusunda önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Geçici de olsa barınma merkezlerinin, ticaret alanlarının oluşturulduğunu da görmek bizi memnun etti. Burada en önemli gördüğümüz farklardan bir tanesi de bu önünde bulunduğumuz çarşıdır. Zira esnafımız, ticaret imkanlarını kaybedenlerimiz oldu. Elbistan'da belki Türkiye'ye örnek yeni çarşılar oluşturuldu" ifadelerini kullandı."ELBİSTAN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU"

Bozdağ, "Şu anda Kayseri Belediyemiz bir çarşıyı faaliyete geçirmiş durumda. İçeride esnaflarımızla birlikte olduk. Onları dinledik. Burada ticari hayatı geçici olarak canlandırıldığını görmekten de son derece memnun olduğunu ifade etmek isterim. Elbistan'da hayat ticari alanda da hayat ağır ağır normalleşmeye başladı. Umarım buradaki bu ticari alan deprem felaketi yaşayan yerlerde ihtiyaç olan alanlarda da aynen tatbik edilecektir. Elbistan bu açıdan da Türkiye'ye örnek olmuş oldu. Orada da faaliyetler devam edecektir" şeklinde konuştu.'DAHA İYİ OLMASINI SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Bozdağ açıklamasını, "Tabii vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını inşallah sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak sizin boynuzun borcudur. Milletimize ve Elbistanlılarla verdiğimiz bizim şeref sözümüzdür. Bunun gereği de sizin şahitliğinizle el ele birlikte yapacağız. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum. Şahsınızda, Elbistanlı bütün kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Rabbim bir daha böylesine afet hiçbir yerde göstermesin, hiçbir yere yaşatmasın diye dua ediyorum" diyerek sonlandırdı.Görüntü Dökümü:

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Çarşıda esnafı ve vatandaşı dinleyen Bozdağ

Adalet Bakanı Bozdağ açıklama

Çarşıdan detaylar

Genel ve detaylar

DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan

2023-03-02 18:05:38



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