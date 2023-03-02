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Bakan Yanık: 6 Şubat´tan 28 Şubat´a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var

DHA

Bakan Yanık: 6 Şubat´tan 28 Şubat´a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUAhmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "1 Ocak´tan 6 Şubat´a kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile müracaatı varken, 6 Şubat´tan 28 Şubat´a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var. Millet ihtiyaç olduğunda `ben buradayım´ diyor. Dolayısıyla biz de o ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretler için Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yanık ilk olarak Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan çadırkenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerle görüşen ve görevlilerden bilgi alan Bakan Yanık, buradan Mükremin Halil Lisesi'ne kurulan Sosyal Market'i ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Metesa Fabrikasına geçen Bakan Yanık, sosyal yardımların yapıldığı ana depoda incelemede bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, şunları söyledi:
"Hepimiz çok kederli günlerin içinden geçiyoruz. Ama bu millet necip bir millettir. Devlet millet el ele şiarıyla inşallah bu yaralarımızı hızlıca saracağız. İnşallah düştüğümüz yerden kalkıp yeniden koşmaya başlayacağız. Bu milletin birer evladı olarak üzerime düşeni milletin bize ihtiyacı olduğu zamanda yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün sizlerle Bakanlığımızın koordinasyonunda ve sorumluluğunda olan ayni bağış deposunda bir araya geldik. Afet ve acil durum hallerinde yani 6 Şubat önce Pazarcık daha sonra Elbistan depremlerinin hemen akabinde öncelikle Bakanlık olarak yatılı kuruluşlarımızı hemen güvenli bölgelere çektik. Deprem hasarı olup olmadığına bakmaksızın çocuk kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, yaşlı kuruluşlarımızı, huzurevlerimizi ve kadın konuk evlerimizi hızlıca güvenli bölgelere çektik. Daha sonrasında Türkiye Afet Planı kapsamında acil ve afet durumu halinde Bakanlığımızın iki temel sorumluluğu var. Birisi psikososyal destek diğeri de ayni yardım depo yönetiminin sağlanması. Psikososyal destek çalışmalarında en başından itibaren temel şiarımız sıfırıncı dakikada sahada olmaktır. Nitekim depremde de arkadaşlarımız pek çoğu kendisi de depremzede olmasına rağmen sıfırıncı dakikada sahaya çıktık. Hemen diğer deprem bölgesi dışındaki illerimizden çalışma arkadaşlarımızı intikal ettirdik. Psikososyal destek çalışmalarımızı 10 ilimizin tamamında aynı anda başlattık. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza psikososyal destek hizmetimizi sağladık."
'PAYDAŞ KURUMLARIMIZLA PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARIMIZI PLANLAYACAĞIZ'
Yapacakları çalışmalara değinen Bakan Yanık, "Önümüzdeki süreçte inşallah 2 yıl akut dönemiymiş gibi yani depremin etkileri henüz daha devam ediyor, daha yeni ortadaymış gibi bütün diğer kurum ve kuruluşlarla, paydaş kurumlarımızla psikososyal destek çalışmalarımızı planlayacağız. Diğer taraftan afet ve acil durumlarda ikinci temel sorumluluğumuz da ayni bağış ve depo yönetimidir. Bununla alakalı da çok hızla mülki idaremizle ve AFAD´la koordineli bir biçimde deprem bölgelerimizde ilk etapta büyük ayni bağış depolarımızı, sınır kapılarından yurt dışından gelen bağış depoları için sınır bölgelerimize kurduğumuz ayni bağış depolarıyla hemen gerekli depolama çalışmalarını yaptık" ifadelerini kullandı.
'85 DEPO İLE VATANDAŞIMIZA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'
Çeşitli bölgelerde depolarının bulunduğunu kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:
"Halihazırda deprem bölgelerinde 69 depomuz, sınır kapılarında da 16 olmak üzere toplam 85 depo ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun akabinde ayni bağışları depoladıktan sonra gayet tabii ki vatandaşlarımızın daha kolay erişecekleri ulaştırma aşaması geliyor. Bunun için de sosyal marketlerimizi hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor. Olabilir ki engelli, yaşlı ya da küçük çocuğu olan vatandaşlarımız ya da kırsalda olan vatandaşlarımız bu sosyal marketlere erişemeyebilirler. Onları da düşünerek gezici sosyal marketler oluşturduk. Hali hazırda 5 tane gezici mobil TIR'ımız var ama önümüzdeki günlerde inşallah bu sayıyı hızlıca 10´a çıkaracağız. Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında 10 adet gezici mobil TIR'ımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek."
'BU SÜRECİ BİRBİRİMİZE DESTEK OLARAK ATLATACAĞIZ'
Sözlerini sürdüren Bakan Yanık, "Gayet tabi ki son derece zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak pek çok badireyi büyük bir vakarla atlatan milletimiz bu süreci de inşallah yine hep birlikte omuz omuza birbirimize destek olarak atlatacağız. Sadece bir tek çalışma bile bize bu milletin ihtiyaç halinde ne kadar büyük bir dayanışma örneği sergilediğini, ne kadar büyük bir şefkat sağanağına dönüştüğünü göstermeye yetiyor. 1 Ocak´tan 6 Şubat´a kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile müracaatı varken, 6 Şubat´tan 28 Şubat´a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var. Millet ihtiyaç olduğunda `ben buradayım´ diyor. Dolayısıyla biz de o ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
'ASYA EKİPLERİMİZ YARDIM İHTİYAÇLARINI OPERE ETMEYE DEVAM EDİYORLAR'
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlarla ilgili çalışmalara da değinerek, "Şu ana kadar Asya ekiplerimiz 4 bin 808 personel ve 750 araçla bu ayni yardım ihtiyaçlarını opere etmeye devam ediyorlar. Engelli, yaşlı vatandaşlarımızla alakalı hızlıca deprem bölgesinden güvenli bölgelere tahliye etmiştik. Daha sonra vatandaşlarımızı deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı, 1133 engelli vatandaşımızla, çadırlarda barınan ve psikososyal destek çalışmaları esnasında arkadaşlarımızın kurumsal bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiği 213 yaşlımızla 722 engelli vatandaşımızı tekrar deprem bölgesinin dışında veya güvenli olan herhangi bir hasar ve tehdit içermeyen kuruluşlarımıza almaya başladık." ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUAhmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE
2023-03-02 19:27:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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