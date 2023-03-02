Bakan Kurum: Pazarcık ve Afşin ilçesinde konutların inşasına başlandı

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ANKARA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki kazı çalışmalarını paylaşarak, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Umutcan ÖREN

2023-03-02 20:45:05



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