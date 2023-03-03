Kahramanmaraş´ta 5 büyüklüğünde deprem 

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Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-03 08:12:10



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