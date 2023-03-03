

Ahmet YEŞİLMEN Mertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DEPREMLER nedeniyle Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Görenleri hayrete düşüren yarıklar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a komşu olan Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarıklardan haberdar olanlar, gelip görerek, cep telefonlarıyla kameraya kaydediyor. Görenleri hayrete düşüren dev yarıklar drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi.Görüntü Dökümü:

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Göçüklerin havadan görüntüsü

Göçüklerden görüntü

Muhabir Anons (Ahmet YEŞİLMEN)

Vatandaş röportaj

Göçüklerden detaylar

Genel ve detaylarDHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-03-03 09:04:15



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