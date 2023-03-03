Deprem nedeniyle arazide dev yarıklar oluştu

Ahmet YEŞİLMEN Mertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DEPREMLER nedeniyle Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Görenleri hayrete düşüren yarıklar havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a komşu olan Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarıklardan haberdar olanlar, gelip görerek, cep telefonlarıyla kameraya kaydediyor. Görenleri hayrete düşüren dev yarıklar drone kamerası ile havadan görüntülendi.
Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez
2023-03-03 09:06:10
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