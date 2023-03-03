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Ameliyat olan kadının ölümünde ihmal iddiası

DHA

Ameliyat olan kadının ölümünde ihmal iddiası


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Arif Atıcı (57), bağırsak tümörü nedeniyle özel hastanede tedavi gören eşi Seher Atıcı'nın (54) deprem sonrası hastanede bırakılması ve jeneratörlerinin çalışmaması nedeniyle öldüğünü iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkilileri ise ihmal iddialarını yaptığı yazılı açıklama ile reddetti.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Seher Atıcı, 26 Ocak'ta özel Sular Akademi Hastanesi'nde bağırsak tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Bir süre sonra taburcu edilen Atıcı, ameliyat dikişlerinin patlaması nedeniyle 3 Şubat'ta yeniden hastaneye getirildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 4 çocuk annesi Atıcı, 6 Şubat'ta meydana gelen depreme hastanede yakalandı. Depremin 5'inci günü hayatını kaybeden Atıcı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Seher Atıcı'nın eşi Arif Atıcı ve çocukları, hastanenin ihmali bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan süreci anlatan Arif, Atıcı, "26 Ocak'ta eşimi, bağırsak tümörü ameliyatı ettirdik.  Eşim 1 Şubat'ta taburcu edildi. Özel hastane olmasından dolayı yüklü miktarda para ödedik. 3 Şubat'ta eşim tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürdük ve tekrar ameliyata aldılar. Ameliyat sonrası iç dikişleri patlamış. Eşim yoğun bakımdaydı. Hastane, elektriklerinin kesilmesi sonucunda eşim de dahil orada bulunan hastaları ölüme terk etti. Oğlum deprem anından evden çıkıp 1,5 saat sonra hastaneye ulaştı. Yoğun bakımdaki hastaları ölüme terk ettiler. Bize eşim için 'başka bir yere naklettik' dediler. Günlerce hastamızı aradık. Öldüğünü bilmiyorduk. Hastanede yıkım ve hasar yok. Sadece jeneratörleri çalışmamış. İçinde sadece sıva dökükleri var. En ufak bir yıkım yok. Gerekli yerlere başvurduk" diye konuştu.
'BURADA KESİNLİKLE BİR İHMAL VAR'
Eşinin ölüm haberini depremin 5'inci gününde aldıklarını belirten Atıcı, "Bize 5 gün sonra haber verdiler. Cenazemizi kendi ellerimizle aldık. Orada bir yetkili yok. Bizi arayıp 'hastanız vefat etti, alın' dediler. Sabah saat 08.00 gibi gittik. Oğlum, yoğun bakımdaki üniteden eşime bağlı olan hortumları kesti. Diğer hasta sahipleri de cenazelerini gelip almış. Olay yeri savcısı defnettirmedi. Adli Tıp'a gönderdi. Biz hakkımızı arıyoruz. Burada kesinlikle bir ihmal var. Bu bir doğal afet ama bu kadar sorumsuzluk olmaz. Bu hastaneye binlerce lira para ödedim. Biz yaşadık, başkaları yaşamasın. Bu hastane için gerekli kovuşturmasının yapılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
'NE OLDUYSA DEPREM GÜNÜ OLDU'
Eşinin ameliyattan çıktıktan sonra video çektiklerini kaydeden Atıcı, "Eşim ilk ameliyattan çıktığı videoda kızlarına ve torunlarına, 'ben iyiyim' diyor. Bir şeyi yoktu. Ne olduysa deprem günü oldu. Depremden önce her gün hastanedeydim. Yoğun bakımdayken görüşemiyorduk" dedi.
HASTANE YÖNETİMİNDEN İDDİALARA YANIT
Sular Sağlık Hizmetleri Grubu´ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sular Sağlık Grubu olarak bu acılı süreçte en başından beri birlik olarak binamızın fiziki durumu ve deprem şartlarının izin verdiği ölçüde milletimize hizmet etmeye devam ettik. Deprem günü sabahın erken saatlerinde nöbetçi ekip ve nöbetçi olmayıp evinden gelen çalışanlarımız ile birlikte hastalarımızın sağlıklı bir şekilde transferi için yine depremin yarattığı imkansızlıklar-zorluklar içinde kişi güvenliğini de dikkate alarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Takdir edersiniz ki telefon ile iletişimin, kara yolu ile ulaşımın pek mümkün olmadığı, şehirdeki hastane imkanlarının deprem nedeniyle çok kısıtlı ve buna karşılık çok sayıda hastanın var olduğu bir günde kendi özel araçlarımızı da kullanarak hastalarımıza tedavi görebilecekleri uygun hastanelere yerleştirmeye çalıştık. Personelimiz de hastanemiz fiziki olarak hizmet sunamayacak durumda olduğundan KSÜ, Kadın Doğum-Çocuk Hastanesi ve NFK Şehir Hastanesi´nde kendi hastalarımıza ve başka hastalara güçlerinin yettiği oranda hizmet etmeye devam etmiştir. Pek çok çalışanımız deprem nedeniyle vefat etmiş, pek çoğunun ailesi zarar görmüş, ailelerinden bilgi alamaz halde iken bile yani onlarda birer afetzede olmasına karşın önceliği hastalarına verip iyi niyetle ellerinden gelen maksimum çabayı göstermiştir."
Açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi:
"Bu depremde on binler vefat etmiştir. Depremin yarattığı aciziyet tüm insanlığı bazı alanlarda yetersiz bırakmıştır. Görevi insan yaşatmak olan sağlık çalışanlarının keyfiyet ile ya da sorumsuzlukla bazı canları ihmal etmesi mümkün değildir. Ama deprem ve artçıları pek çok insana ve kuruluşlara bazı hizmetleri istedikleri gibi sunma şansı vermemiştir. Hastanemizde teknik donanım olarak her biri tek başına bütün hastaneyi besleyecek kapasitede 2 adet jeneratör mevcuttur. İlk depremi takiben devreye girmiştir. Ancak devam eden artçı sarsıntılar sonrası elektrik panosunun zarar görmesi nedeniyle devre dışı kalmıştır. Bunu takiben bir süre daha UPS cihazları sistemi desteklemeye devam etmiştir. Artçılar sürerken bahsettiğiniz hastayı opere eden doktor arkadaşımız bina içine girip hastayı kontrol etmiş ve exitus olduğunu görmüştür. Bu nedenle transfer edilmemiştir. Sular Sağlık Hizmetleri Grubu olarak kaybettiğimiz hastalarımıza, hasta-personel yakınlarına, tüm vatandaşlarımıza Allah´ tan rahmet ve kalanlara başsağlığı diliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-03 09:59:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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