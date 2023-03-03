Kahramanmaraş´ta yeni konutlar için ilk kazma vuruldu



Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ve Afşin'de yapılacak olan yeni konutlar için ilk kazma vuruldu. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" dedi. Pazarcık'ta çalışmaların yapıldığı alan havadan da görüntülendi.

Pazarcık'ta 839 yeni konutun yapılacağı alana sabah saatlerinde gelen ekipler, çalışmalara başladı. Temel atmak için kazı yapan ekipler, temeli korumak için ise su yalıtımı yapacak. 2 etap şeklinde yapılacak olan konutlar, 2 bodrum, zemin ve 4 kat şeklinde 41 blok olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" ifadelerini kullandı. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-03-03 15:56:20



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