Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta EYT yoğunluğu



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)EMEKLİLİKTE yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta vatandaşlar emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu önünde yoğunluk oluşturdu.

EYT'ye ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta emekli olmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu önüne geldi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ilk başvurularını yapmaya başladı. Emeklilik başvurusunu yapan Mehmet Kara, "Şu an sevinçli miyiz, hüzünlü müyüz, belli değil. Başımıza bir deprem felaketi geldi. Şimdi de bu durum. Üzülelim mi? Hangisini yaşayacağımızı bilemiyoruz. Eşimizi, dostumuzu kaybettik. Dilekçemizi verdik. 'Emekli olabilir' kağıdını aldık. Bu evrakları iş yerimize götürüp emekli olacağız" diye konuştu.

EYT'li İbrahim Özkan ise, "Depremden dolayı üzülelim mi, sevinelim mi, bilemiyoruz. Dilekçemizi verdik. 'Olabilir' onayını aldık. Şu an bekliyoruz. Dilekçemizi iş yerimize bırakacağız. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Devletimize zeval vermesin" dedi.

Emeklilik dilekçesini veren Mustafa Şakacı da "Ben de emeklilik dilekçemi verdim. Kağıdımı aldım. Çalıştığım iş yerine götürüp vereceğim. Sonrasında emekliliği bekleyeceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Hükümetten Allah razı olsun. Devletimize teşekkür ediyorum. Deprem Allah´tan gelen bir şey. Acılarımızı dindirecek olan da Allah'tır. Destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emeklilik dilekçesini veren Osman Atsız ise, şöyle konuştu:

"Bana da EYT çıktı. Çok minnettarız. Başvurumu yaptım. Sonucumu bekliyorum. Dilekçemi iş yerine götüreceğim. Sonrasında emeklilik süreci başlayacak. Allah böyle bir acıyı bir daha bizlere yaşatmasın. Allah düşmanımın başına vermesin. Evlerimizden ayrıldık. Çadırlarda kalıyoruz. Ev yıkılırsa yıkılsın. Canımız sağ. Devletim de milletim de yanımda." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-03 16:00:17



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