Glikojen Depo Tip 3 hastası 17 yaşındaki depremzede doktor olmak istiyor

Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, 17 yaşındaki Glikojen Depo Tip 3 hastası Umutcan Öztürk, kendisiyle aynı hastalığı taşıyanlara yardım etmek için tıp okuyarak, doktor olmak istiyor. Çadırda yaşayan Umutcan Umut, "Benim rahatsızlığımdan olan insanlara yardım etmek istediğim için doktor olmak istiyorum. 22 gündür hiçbir şekilde derslerime çalışamadım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler üniversiteye hazırlanan öğrencileri de etkiledi. 17 yaşındaki Glikojen Depo Tip 3 hastası Umutcan Öztürk, kendisiyle aynı hastalığı taşıyanlara yardım etmek için tıp okuyarak, doktor olmak istiyor. Yaşadığı çadırda üniversiteye hazırlanan Öztürk, hastalığının uzmanlarının olduğu Ege Üniversitesi ya da Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültelerinden birini kazanmayı hedefliyor.'BENİMLE AYNI RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLERE YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

17 yaşındaki Umutcan Öztürk, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciyim. Çadırda yaşıyorum. Üniversite sınavına üç ay var herhangi bir erteleme haberi gelmedi, burada mağdur durumdayım. 22 gündür hiçbir şekilde derslerime çalışamadım, ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililer de üniversite sınavı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Sadece konuların çıkarıldığını söylediler. Benim kitaplarım ve ders çalıştığım bilgisayarım hepsi ağır hasarlı binamızda kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tıp okumak istiyorum. Ege Üniversitesi'nde veya Hacettepe Üniversitesi'nde istiyorum. O yüzden çalışmak lazım. 3 ay kaldı ne yapacağımı bilmiyorum. Tıp istememin asıl sebebi benim rahatsızlığımdan dolayı. Benim rahatsızlığımın bölümünü okumak istiyorum ve benimle aynı rahatsızlığı olan kişilere yardım etmek istiyorum. Eğer o olmazsa beyin cerrahi bölümünde mutlaka okumak istiyorum. Benim doktorlarım İzmir veya Ankara'dalar. Hem tedavi olup hem okumamın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de hedeflerim üniversiteler bunlar" diye konuştu.'BEDEN GÜCÜYLE ÇALIŞAMAZ OKUMASI ŞART'

Umutcan Öztürk'ün ağabeyi Atilla Öztürk de, "Kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyor. Bundan bütün sistemiz, her şeyimiz tamamdı. Kendisine kitapları bilgisayarı her şeyi tedarik etmiştik. Önünde kısa bir süre vardı ve önümüzdeki aylarda sınava girecekti. Bu felaketten sonra hem psikolojik olarak hem de ekipman olarak hazırlanamıyor. Bununla alakalı biliyorsunuz bir erteleme de yok. Erteleme olsa da iki ay üç ay sonra olur yine bu duruma hazır değil. Kendisinin okuması şart. Fiziki aktivite yapamadığı bir rahatsızlığı var. Standart hayat şartlarının biraz üstünde hayat yaşaması lazım. Her şeyden önce hayatını idame edebileceği bir mesleğin olması lazım. Beden gücüyle çalışması rahatsızlığı için uygun değil" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

