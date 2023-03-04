Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur

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Olcay DÜZGÜN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur" denildi.

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medyada kentte içme suyu bulunmadığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündem, gerçeği yansıtmamaktadır. İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimize içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN

2023-03-04 17:14:17



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