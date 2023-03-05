Kahramanmaraş´ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı



Serdar ALTINTEPE -Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRK / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısı meydana gelen iki büyük depreme rağmen ayakta kaldı. Tarihi çarşıyla ilgili konuşan tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Tek katlı bir çarşı sisteminden ibaret olduğu için yıkımlar az hasarlı olarak atlatılabiliyor. Bu da bize mimarinin çok önemli ve kıymetli olduğunu, yüksek katlara yönelmememiz gerektiğini söylüyor" dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki büyük deprem, 11 ili vurdu. Depremin en çok yıkıma uğrattığı illerin arasında Kahramanmaraş yer aldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 103 bin binadan 3 bin 752 bina yıkıldı. Kentin "Eski Maraş" olarak adlandırılan bölgesinde yer alan 500 yıllık Kapalı Çarşı, depremden en az etkilenen yapılardan biri oldu. 1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi çarşının hasarlı bölümleri restore edilmek için kapatıldı."HASAR GÖRMÜŞ AMA ÇÖKMEMİŞ"

Tarihi çarşının önemi hakkında konuşan tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Depremden etkilenen en büyük şehirlerden biri olan Kahramanmaraş´ın kalbindeki çarşı bölgenin en büyük alışveriş yerlerinden bir tanesi. Aslında çarşının kurulması Osmanlı İmparatorluğu´ndan daha önceki dönemlere gidiyor. Burası Dulkadiroğulları Beyliği döneminde İpek yollarının kesişme noktasında olduğu için, bu bölge ticaret için çok önemlidir tarihsel süreçte. Anadolu´daki pek çok büyükşehirde olduğu gibi burada da büyük kapalı çarşılar var. Burasının mazisi yaklaşık 500 yıl geriye dayanıyor. Burada tamamen bir yıkım söz konusu değil. Bu da bizden öncekilerin inşaat teknolojilerinde nelere dikkat ettiğinin ipuçlarını veriyor. Yapı hasar görmüş ama çökmemiş. Deprem anında burada yaşayan olsaydı çok rahat bir şekilde dışarı çıkabilirdi. Ecdadımız burada taş mimari, duvarlarda kerpiç stili beslemelerle bir mimari yapmış ve yapının en azından bütünlüğünü korumasını sağlamış" dedi."MİMARİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Çarşının depremlerde ayakta kalmasının sebebini de açıklayan Dilbaz, "Bu bölge bir deprem bölgesi ve tarihsel olarak sürekli depremler oluyor. Tek katlı bir çarşı sisteminden ibaret olduğu için yıkımlar az hasarlı olarak atlatılabiliyor. Bu da bize mimarinin çok önemli ve kıymetli olduğunu, yüksek katlara yönelmememiz gerektiğini söylüyor" diye konuştu. Kentin en eski ticaret alanlarından biri olan Kapalı Çarşı´nın son hali havadan da görüntülendi. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-03-05 10:55:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.