Bakan Kurum: Depremden etkilenen 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı



Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA), ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahmramanmaraş'a geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Kurum, ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Kahramanmaraş tüm değerleriyle, kültürüyle, tarihi birikimiyle yüzyıllardır ülkemize, memleketimize, bölgemize ışık tutmuş ve kadim değerleriyle birlikte bölgenin cazibe merkezi olmuş bir şehrimiz. Biz de destanlar yazmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve yeniden ihya etmek için bölgemizi, şehrimizi yeniden aydınlatması için çalışmalarımızı başlattık. Bugünde bu amaçla buradayız. Kahramanmaraşımızdayız. Bu topraklarda uğramış olduğumuz en zorlu imtihanımızı asrın felaketinde yaşadığımız 1 ayı geride bıraktık. Ve bir aydır 85 milyon tek yürek olmak suretiyle Maraş'ımız için, Hatay'ımız içi,n Gaziantep'imiz için, Adıyaman'ımız için mücadelemizi verdik ve Allah'ın izniyle depremin son anına kadar da vermeye devam edeceğiz. Acının, hüznün, kederin yerini mutluluğa çevirene kadar buralarda olacağız. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken tüm işleri bir fiil sahada takip etmek suretiyle devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte burada olacaktır" diye konuştu.

'TARİHİ BİRİKİMİMİZİ KORUYACAK ANLAYIŞLA YERLEŞİM YERLERİNİN TESPİTİNİ YAPTIK'

Yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, "Tabi bu topraklarda meydana gelmiş bu felaketi bertaraf etmek için de tüm ekibimizle birlikte valilerimiz, milletvekillerimiz büyük bir burada koordinasyon içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Büyük fedakarlıklarla ekiplerimiz sahada bir fiil çalışıyorlar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Depremden etkilenen bölgelerimizde arama kurtarma çalışmaları, insani yardım faaliyetleri, geçici barınma alanları, kalıcı barınma alanlarına ilişkin hepsini eş zamanlı yürütmeye gayret gösteriyoruz. Tüm kadrolarımızla birlikte bugün de Kahramanmaraş'tayız ve Maraşlı kardeşlerimizin gönlüne çöken hüznün yerini, mutluluğa çevirecek, esnafıyla, tarımıyla, turizmiyle, tarihi binalarıyla burada çok önemli istişareler yaptık ve bilim insanlarımızla birlikte burada belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, onların görüşlerini, fikirlerini, önerilerini aldık. Şehri birlikte inşa edeceğimiz süreçte onların görüşleri bizim için kıymetli. Tarihi birikimimizi koruyacak anlayışla, yerleşim yerlerinin tespitlerini yaptık. Burada bu ülkenin her bir ferdi olarak tek bir aile olacağız. Hepimiz bu manada depremzedeyiz. Hepimiz depremzede ailemizin penceresinden bakacağız. Onların ihtiyacı nedir? Talepleri nedir? Beklentileri nedir? Biz onlar adına düşüneceğiz, onlar adına hareket edeceğiz ve bu anlayışla inşallah hızlı bir şekilde inşaat sürecinde yürütüyor olacağız. Tabi geçici barınma alanlarıyla birlikte konteynır kentlerin kurulumunu da AFAD'ımız koordinasyonunda yürütüyoruz "ifadelerini kullandı.

'DEPREMDEN ZARAR GÖRMÜŞ YERLERİMİZDE İNŞAAT ÇALIŞMALARINI BAŞLATIYORUZ'

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz ve 7 bini aşkın hasar tespit elemanımızla 11 ilimizde aralıksız bu çalışmaları sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş ilimizde ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Tabi bu tespitlerle birlikte yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde şehrin büyüme öngörüsüyle, sanayisiyle birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda belirlediğimiz alanlardaki inşaat sürecini yürütüyoruz. Bu kapsamda 11 bir ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz ve her gün ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yapmak suretiyle depremden zarar görmüş yerlerimizde inşaat çalışmalarını başlatıyoruz ve ilk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeler, buradaki zemin etüt çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Çalışmaları tamamlanan yerlerde de inşaat süreçlerini başlatmak suretiyle ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de ilk kazmamızı zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden başlayacağız. Hasar tespitlerine göre de tamamlanmasına müteakip de konut sayısı miktarının sayısını artıracağız"

'13 BİN 860 KONUTUMUZUN YAPIMINI BAŞLATMIŞTIK'

İlk sözleşmeleri 21 Şubat'ta yapmaya başladıklarını daha önce duyurduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Gaziantep'imizi de bugüne kadar 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 250 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4 bin 590, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2 bin 420 ve yine Osmaniye'de konutlarımız olmak üzere 13 bin 860 konutumuzun yapımını başlatmıştık. Yarın da Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta 1542 olmak üzere 2 bin 130 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız ve 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte yaklaşık 21 bin konutumuzun hem afet konutlarımızın, hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecini başlatmış olacağız" dedi.

'İNŞAAT SÜRECİNİ ŞEHRİN DOKUSUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYOR OLACAĞIZ'

Sözlerini sürdüren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Zemin etütleri ile ilgili en iyi mimarlarımızla ve mühendislerimizle çalışıyoruz. İnşaat sürecini şehrin dokusuna uygun bir şekilde yürütüyor olacağız. Burada kalan konutlarımızı da hasar tespitlerimizin tamamlanması, şehrin içindeki enkazların kaldırılmasıyla birlikte şehrin içinde uygun alanlara önceliğimiz buradaki kültürel yapılarımız, tarihimiz, buradaki hanlarımız, bedestenlerimiz, çarşılarımızı merkeze alacağız. Bu merkez etrafında yeni yeşil alanlarımızla daha az katlı komşuluk ilişkini, mahalle kültürünü yansıtacak anlayışla, şehrin merkezinde doğru zeminlere, sağlam zeminlere yerleşiyor olacağız. Bunu yaparken de sıvılaşma haritalarını önümüze koyuyoruz. Fay hatlarımızı koyuyoruz. Zemin etütleriyle yapmış olduğumuz mikro bölgeleme çalışmalarımızla birlikte de şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarını da belirliyoruz ve inşallah geleneksel mimarimizi, kültürümüzü yaşatacak anlayışla yürütüyoruz" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-05 16:03:07



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