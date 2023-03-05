Bakan Kurum: Depremden etkilenen 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Depremden etkilenen 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı

DHA

Bakan Kurum: Depremden etkilenen 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı


Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA), ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahmramanmaraş'a geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Kurum, ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Kahramanmaraş tüm değerleriyle, kültürüyle, tarihi birikimiyle yüzyıllardır ülkemize, memleketimize, bölgemize ışık tutmuş ve kadim değerleriyle birlikte bölgenin cazibe merkezi olmuş bir şehrimiz. Biz de destanlar yazmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve yeniden ihya etmek için bölgemizi, şehrimizi yeniden aydınlatması için çalışmalarımızı başlattık. Bugünde bu amaçla buradayız. Kahramanmaraşımızdayız. Bu topraklarda uğramış olduğumuz en zorlu imtihanımızı asrın felaketinde yaşadığımız 1 ayı geride bıraktık. Ve bir aydır 85 milyon tek yürek olmak suretiyle Maraş'ımız için, Hatay'ımız içi,n Gaziantep'imiz için, Adıyaman'ımız için mücadelemizi verdik ve Allah'ın izniyle depremin son anına kadar da vermeye devam edeceğiz. Acının, hüznün, kederin yerini mutluluğa çevirene kadar buralarda olacağız. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken tüm işleri bir fiil sahada takip etmek suretiyle devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte burada olacaktır" diye konuştu.
'TARİHİ BİRİKİMİMİZİ KORUYACAK ANLAYIŞLA YERLEŞİM YERLERİNİN TESPİTİNİ YAPTIK'
Yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, "Tabi bu topraklarda meydana gelmiş bu felaketi bertaraf etmek için de tüm ekibimizle birlikte valilerimiz, milletvekillerimiz büyük bir burada koordinasyon içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Büyük fedakarlıklarla ekiplerimiz sahada bir fiil çalışıyorlar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Depremden etkilenen bölgelerimizde arama kurtarma çalışmaları, insani yardım faaliyetleri, geçici barınma alanları, kalıcı barınma alanlarına ilişkin hepsini eş zamanlı yürütmeye gayret gösteriyoruz. Tüm kadrolarımızla birlikte bugün de Kahramanmaraş'tayız ve Maraşlı kardeşlerimizin gönlüne çöken hüznün yerini, mutluluğa çevirecek, esnafıyla, tarımıyla, turizmiyle, tarihi binalarıyla burada çok önemli istişareler yaptık ve bilim insanlarımızla birlikte burada belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, onların görüşlerini, fikirlerini, önerilerini aldık. Şehri birlikte inşa edeceğimiz süreçte onların görüşleri bizim için kıymetli. Tarihi birikimimizi koruyacak anlayışla, yerleşim yerlerinin tespitlerini yaptık. Burada bu ülkenin her bir ferdi olarak tek bir aile olacağız. Hepimiz bu manada depremzedeyiz. Hepimiz depremzede ailemizin penceresinden bakacağız. Onların ihtiyacı nedir? Talepleri nedir? Beklentileri nedir? Biz onlar adına düşüneceğiz, onlar adına hareket edeceğiz ve bu anlayışla inşallah hızlı bir şekilde inşaat sürecinde yürütüyor olacağız. Tabi geçici barınma alanlarıyla birlikte konteynır kentlerin kurulumunu da AFAD'ımız koordinasyonunda yürütüyoruz "ifadelerini kullandı.
'DEPREMDEN ZARAR GÖRMÜŞ YERLERİMİZDE İNŞAAT ÇALIŞMALARINI BAŞLATIYORUZ'
Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz ve 7 bini aşkın hasar tespit elemanımızla 11 ilimizde aralıksız bu çalışmaları sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş ilimizde ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Tabi bu tespitlerle birlikte yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde şehrin büyüme öngörüsüyle, sanayisiyle birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda belirlediğimiz alanlardaki inşaat sürecini yürütüyoruz. Bu kapsamda 11 bir ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz ve her gün ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yapmak suretiyle depremden zarar görmüş yerlerimizde inşaat çalışmalarını başlatıyoruz ve ilk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeler, buradaki zemin etüt çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Çalışmaları tamamlanan yerlerde de inşaat süreçlerini başlatmak suretiyle ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de ilk kazmamızı zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden başlayacağız. Hasar tespitlerine göre de tamamlanmasına müteakip de konut sayısı miktarının sayısını artıracağız"
'13 BİN 860 KONUTUMUZUN YAPIMINI BAŞLATMIŞTIK'
İlk sözleşmeleri 21 Şubat'ta yapmaya başladıklarını daha önce duyurduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Gaziantep'imizi de bugüne kadar 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 250 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4 bin 590, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2 bin 420 ve yine Osmaniye'de konutlarımız olmak üzere 13 bin 860  konutumuzun yapımını başlatmıştık. Yarın da Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta 1542 olmak üzere 2 bin 130 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız ve 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte yaklaşık 21 bin konutumuzun hem afet konutlarımızın, hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecini başlatmış olacağız" dedi.
'İNŞAAT SÜRECİNİ ŞEHRİN DOKUSUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYOR OLACAĞIZ'
Sözlerini sürdüren Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Zemin etütleri ile ilgili en iyi mimarlarımızla ve mühendislerimizle çalışıyoruz. İnşaat sürecini şehrin dokusuna uygun bir şekilde yürütüyor olacağız. Burada kalan konutlarımızı da hasar tespitlerimizin tamamlanması, şehrin içindeki enkazların kaldırılmasıyla birlikte şehrin içinde uygun alanlara önceliğimiz buradaki kültürel yapılarımız, tarihimiz, buradaki hanlarımız, bedestenlerimiz, çarşılarımızı merkeze alacağız. Bu merkez etrafında yeni yeşil alanlarımızla daha az katlı komşuluk ilişkini, mahalle kültürünü yansıtacak anlayışla, şehrin merkezinde doğru zeminlere, sağlam zeminlere yerleşiyor olacağız. Bunu yaparken de sıvılaşma haritalarını önümüze koyuyoruz. Fay hatlarımızı koyuyoruz. Zemin etütleriyle yapmış olduğumuz mikro bölgeleme çalışmalarımızla birlikte de şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarını da belirliyoruz ve inşallah geleneksel mimarimizi, kültürümüzü yaşatacak anlayışla yürütüyoruz" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-05 16:03:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göksun'da deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Göksun'da deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu
Depremzede aile, 8 yaşındaki engelli oğluyla çadır kentte yaşıyor
YEREL HABERLER Depremzede aile, 8 yaşındaki engelli oğluyla çadır ...
Kahramanmaraş'a gelen yardım kolilerinden anlamlı notlar iliştirilmiş kumbaralar çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a gelen yardım kolilerinden anlamlı ...
Kahramanmaraşlı depremzede aile, tek katlı yapının üzerine çadır kurdu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede aile, tek katlı yapının ...
Onikişubat Belediyesinden vatandaşlara çadır desteği
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesinden vatandaşlara çadır desteği
Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı çadır kentte AFAD gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı çadır kentte AFAD ...
Azerbaycan yardım ekibi Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahada
YEREL HABERLER Azerbaycan yardım ekibi Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere ...
Kahramanmaraş'ın simge camisi depremlerin ardından tedbiren ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın simge camisi depremlerin ardından ...
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremlerde zarar gördü
YEREL HABERLER Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremlerde zarar ...
Depremzede berber çadır kentte hizmet veriyor
YEREL HABERLER Depremzede berber çadır kentte hizmet veriyor
Almanya'dan gelen yardımsever iki arkadaş, depremzedelerin ihtiyaçları için çalışıyor
YEREL HABERLER Almanya'dan gelen yardımsever iki arkadaş, ...
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ...
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma ...
Kahramanmaraş´ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ...
KAHRAMANMARAŞ´IN 500 YILLIK TARİHİ ÇARŞISI DEPREMDE AYAKTA KALDI
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ´IN 500 YILLIK TARİHİ ÇARŞISI DEPREMDE ...
Depremde engelli babasını sırtlayıp binadan çıkardı
YEREL HABERLER Depremde engelli babasını sırtlayıp binadan çıkardı
KAHRAMANMARAŞ-DEPREMDE ENGELLİ BABASINI SIRTLAYIP BİNADAN ÇIKARDI
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-DEPREMDE ENGELLİ BABASINI SIRTLAYIP ...
Kahramanmaraş Valiliğinden "içme suyu bulunmadığı iddiası"na ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliğinden "içme suyu bulunmadığı ...
Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli ...
Afşin'de depremde yıkılan belediye hizmet binasının alanı meydana dönüştürülecek
YEREL HABERLER Afşin'de depremde yıkılan belediye hizmet binasının ...
Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra evleri de oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra ...
Kahramanmaraşlı depremzedelere İstanbul'dan bal ikramı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedelere İstanbul'dan bal ...
Almanya'daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Almanya'daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.