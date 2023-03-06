Engelli çocukları için taşındıkları asansörlü evde sadece 5 ay kalabildiler



Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖztürkSerdar ALTINTEPE/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta Tatar ailesi, 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası oğulları için 5 ay önce taşındıkları asansörlü evde depreme yakalandı. Sıfır bina olmasına rağmen depremde hasar alan evlerini terk eden Tatar ailesi 3 çocuklarıyla çadırda kalmaya başladı. Engelli ile ikizinin doğum günlerini çadırda kutlayan Tatar ailesi, konteyner istiyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Tatar ailesi, 5 ay önce, ikiz çocuklarından biri olan Serebral Palsi hastası Ahmet Eren (13) için sıfır binadaki asansörlü eve taşındı. Süleyman Tatar, eşi ve 3 çocuğuyla depreme yakalandıkları hasar gören evlerini terk ederek, çadırda yaşamaya başladı. Tatar ailesi çadır yerine konteyner istiyor.'ENGELLİ OĞLUMU YATAĞINDAN ALARAK KOŞTUM'

Depremin ilk anlarında yaşadıklarını anlatan baba Süleyman Tatar, "Saat 4.17 sıralarında evdekilerin sesini duydum. Kızımı sakinleştirmeye çalıştım. Binadan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Daha sonra ikizlerim içeriden 'baba deprem oluyor' diye bağırmaya başladı. Ben hemen engelli olan oğlumu hızlı bir şekilde yatağından alarak koştum. Merdivenlerde bir iki yıkılmamıza rağmen çok şükür hep beraber dışarıya çıktık. Biz apartmandan ilk çıkanlardanız. O ara döküntüler olmaya başlamıştı. Kendimizi dışarı attık, arabamıza bindik ve bir an önce o kaos ortamından güvenli bir bölgeye geldik. Ahmet Eren'in tekerlekli sandalyesi evde kaldı. Sağ olsun bir sağlıkçı hayırsever arkadaşımız araba hediye etti. Bizim tek isteğimiz şu an bir konteyner. 5 ay olmuştu, biz taşınalı ve sıfır bir binaydı. 25 yıldan beri çalışıyorum, ufak ufak biriktirerek aldık ve sadece 5 ay oturabildik. İkizlerin bugün doğum günü. Kısmet çadıraymış, doğum günü çadıra nasip oldu. Şartlar el vermediği için bir şeyler de yapamadık. Böyle bir felaket olmasaydı şartlar el verecekti" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-03-06 09:37:50



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