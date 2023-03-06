Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş´ta Berat kandili programına katıldı



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş´ta kurulan çadır mescitte, `Berat Kandili Programı´na katılıp, cemaat ile birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş´ta Milli İrade Meydanı'nda kurulan çadır mescitte, `Berat Kandili Programı´ düzenlendi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve vatandaşlar katıldı. Akşam namazının kılınmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin ruhlarının şad olması için şimdi dua edeceğiz. Öyle gönülden, öyle yürekten amin diyelim ki rabbimiz duamızı kabul eylesin inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cemaate yatsı namazını kıldırmasıyla, `Berat Kandili Programı´ sona erdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-03-06 21:21:05



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