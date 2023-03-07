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AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş

2023-03-07 12:56:00



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