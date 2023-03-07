Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Onikişubat ilçesinde, saat 12.40'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,52 metre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-07 14:06:03



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