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Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu (2)

DHA

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu (2)


HAVALİMANINDA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİKahramanmaraş'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Habibe Öçal ile askeri personel katıldı.'DEPREMDEN SONRA EMEKLİLİĞİNİ DONDURARAK GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV YAPTI'Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "6 Şubat'ta meydana gelen depremin 1'inci ayını doldurduğumuz bugünlerde maalesef çok kıymetli silah arkadaşımız Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nu helikopter kazasında kaybettik. 28 senelik meslek hayatına çok büyük fedakarlıklarla çalışan kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesi vererek mesleğini şerefiyle, onuruyla yapmış olduğu bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır. Son 1 ayda depremle ilgili jandarma teşkilatımız tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte askerimiz, polisimiz, gönüllü vatandaşlarımız hep birlikte vatandaşımızın deprem yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.'ŞEHİDİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN'Sözlerini sürdüren Çetin, şöyle konuştu:
"2 bin 100 saat uçuş yaptık. 600 tona yakın malzeme taşıdık. Binlerce aracımız deprem bölgesinde kurtarma faaliyetine katıldı. Binlerce aracımız ülkemizin dört bir köşesinden gelip geçerken hep bir trafik kazası ve başka bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk. Ama maalesef kahraman arkadaşımızı ebediyete uğurladık. Acımız büyüktür ama ülkemizin birliği, bütünlüğü için vatandaşımızın canını, malını korumak için binlerce şehit vererek görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet şehidimizin ruhu şad olsun. Aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz ama ölmek var dönmek yok. Binlerce şehitte versek vatan için, millet için, bayrağımızın dalgalanması için şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Canımız kanımız şanlı al bayrağımıza, vatanımıza, milletimize feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ancak onun yolunda onun izinde yürümeye devam edeceğiz."CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİÇetin'in konuşmasının ardından şehit Adalıoğlu için dualar okundu. Ardından askeri törenle uçağa konulan Adalıoğlu'nun cenazesi, Ankara'ya gönderildi. (DHA)
 Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU
2023-03-08 03:43:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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