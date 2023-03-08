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Gönüllü öğretmenler, depremzedelerin 'Kadınlar Günü'nü çiçeklerle kutladı

DHA

Gönüllü öğretmenler, depremzedelerin 'Kadınlar Günü'nü çiçeklerle kutladı


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SAKARYA'dan gelen gönüllü öğretmenler, Kahramanmaraş'ta, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıkları depremzede kadınlara kırmızı karanfil ve kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri hediye etti.
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görevli öğretmenler, deprem bölgesine geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadır kentte gönüllü öğretmenler, depremzede kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları el yapımı çiçeklerle, kırmızı karanfil ve Sakarya'dan velilerin gönderdiği çeşitli hediyeleri verdi.
Sakarya Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Arif Türkyılmaz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine yönelik sunum da yapılan etkinlikle ilgili, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Avşar 2 kampüsü köy yaşam merkezimizde, 'Kadınlar Günü'ne yönelik özel bir etkinlik düzenlemekteyiz. Bu özel günde öğretmenlerimiz sohbetler ediyor. Normalde de köy yaşam merkezimizde okul öncesi öğrencilerimize yönelik etkinlikler gerçekleşirken, özellikle annelerine de el sanatları faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerimizin yaptığı çiçekleri bugünün anısına buradaki kadınlara hediye ettik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 1999 depremini yaşamış bir şehirden geliyorum. İnsanların sosyal, kültürel moral ve motivasyona ihtiyaçları var. En büyük ihtiyaçlarının sosyal motivasyon olduğunu düşünüyoruz. Burada da onu gözlüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-08 17:17:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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