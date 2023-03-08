Sümeyye Erdoğan, çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti



KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kente geldi. Bayraktar ve beraberindekiler, çadırları gezerek depremzedelerle sohbet etti. Depremzedelerin hayata tutunmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, "Zamanla artık psikolojik, sosyal desteklerin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Bir haftadır Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kadın Destek Merkezlerini başlattık. Bugün Hatay'da bir merkezimiz daha ekleniyor. Buralarda da hem sosyal hizmet uzmanlarımız hem psikologlarımız hem de gönüllülerimiz aracılığıyla olabildiğince onların sorunlarını dinleyip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıcak ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gündelik hayatlarında yaptıkları el işidir, kısır, sarma yapmaktır veya sadece sohbet edip içini dökmektir, bu gibi faaliyetleri de yapabileceği bir ortam sağlıyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-03-08 21:49:32



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