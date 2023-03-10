Çadır kentte doğum yapan 'Mucize' kedinin yavrularına, 'Maraşta, Doğan, Umut' adları verildi



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki çadır kentte kedi, 3 yavru dünyaya getirdi. Sakarya'dan gelen gönüllü öğretmenlerin sahip çıktığı, 'Mucize' adı verilen kedi ve yavruları, depremzede çocukların neşe kaynağı oldu. Sakarya Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Arif Türkyılmaz, "Kedinin yavruları yaklaşık 1 haftalık. 3 yavruya, Maraşta, Doğan, Umut adını koyduk" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kentteki kedi, 3 yavru dünyaya getirdi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen gönüllü öğretmenler, kediyle yavrularına sahip çıktı. Çadıra alınan ve kartondan yuva yapılan kedi ve yavrularına, öğretmenler ve çadır kentteki depremzede çocuklar bakıyor. Anneye 'Mucize', yavrularına da 'Maraşta, Doğan, Umut' isimleri konulan kediler, depremzede çocukların neşe kaynağı oldu.

'SÜRPRİZ OLDU'

Sakarya Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Arif Türkyılmaz, "Biz geldiğimiz zaman bu kedi, birkaç gün çadırların etrafında dolaştı, hamileydi. Bir sabah geldiğimizde, çadırın içine yuva yapmış ve orada yavrularını dünyaya getirmiş. Kedinin yavruları yaklaşık bir haftalık. Biz de onlara Maraşta, Doğan, Umut adını koyduk. Kedinin bakımını ve sorumluluğunu bizim arkadaşlarımız üstlendi. Öğrencilerimiz de bu konudan çok mutlular. Önümüzdeki hafta içinde de kediye ayrı bir yuva yaparak bakımına devam edeceğiz. Bizim için sürpriz oldu. Öğrencilerimiz de burada onu ziyaret ediyorlar. Sevmek istiyorlar. Kediyi ve yavrularını kontrollü bir mekana çekerek öğrencilerle bütünleşmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'KİTAP OKUYUP, KEDİ SEVİYORUM'

6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Elcur, "Kediyi seviyorum. Yavrular çok güzel. Ben bu kediyi önceden gördüğümde hamileydi. Bu depremzede bir kedi. Çok tatlı. Boş zamanlarımda kedileri seviyorum. Burada bilgisayar ve futbol oynuyorum. Buraya geldiğimde de kitap okuyup, kedi seviyorum" ifadelerini kullandı.

'BURAYA GELDİKÇE KEDİYLE VAKİT GEÇİRİYORUZ'

4'üncü sınıf öğrencisi Halit El Ali, "Burayı kütüphane haline getirdiler. Çok beğendim. Ben de her zaman buraya gelip resimler çiziyorum. Etkinlikler yapıyorum ve kitap okuyorum. Arada sırada da kedilerle ilgileniyorum. Depremzede kedimiz doğum yaptı. Buraya geldikçe kediyle vakit geçiriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-10 09:53:15



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