Bakan Varank, deprem bölgesinde sanayicileri ziyaret etti



ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi sarsan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) incelemelerde bulundu. Sanayiciler ve esnafla bir araya gelen Bakan Varank, depremden etkilenen illerde tekrar üretimin ayağa kaldırılabilmesi için yapılmakta olanları ve yapılacakları anlattı, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

'EN KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇECEK'

Bakan Varank, Kahramanmaraş´ta ilk olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyetle Erkenez OSB'ye gitti. Burada Aral Tekstil ve İskur Tekstil firmalarını ziyaret eden Bakan Varank, depremde hasar gören üretim alanlarını ve depolarını inceledi. Beraberindeki akademisyenlerden hasarlı yapıların güçlendirmesiyle ilgili bilgi alan Varank, işletmelerin en kısa sürede yeniden faaliyete başlaması için harekete geçileceğini dile getirdi.

'SANAYİ SİTELERİNDE İNŞAAT BAŞLAYACAK'

Varank, daha sonra beraberindeki heyetle Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, ardından da Merkez Küçük Sanayi Sitesi'ne geçti. Sanayi sitesi esnafına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da yakın zamanda sanayi siteleriyle ilgili inşaat çalışmalarına başlayacağını söyledi.

'6'NCI BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANACAKLAR'

Varank, Türkoğlu ilçesinde bulunan 1 OSB'de Doğusan, HRN Tekstil ve Narteks Tekstil işletmelerini de ziyaret etti. Türkoğlu 2 OSB´de de Rimsa Denim ve Ensar Tekstil´te incelemelerde bulundu. Bakan Varank, depremin büyük hasar oluşturduğu tüm ilçelerin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanabileceğini söyledi. Bakan Varank'a Türkoğlu ziyaretinde koordinatör vali olarak ilçede görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun eşlik etti.

SANAYİCİLERLE BULUŞMA

Varank, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda sanayiciler ile istişare toplantısı düzenleyerek hem hükümetin hem de bakanlığın depremin sanayiciler üzerindeki etkisini azaltacak çalışmalar yaptığını kaydetti. Bu çalışmaların bir kısmının hayata geçtiğini geri kalanların da peyderpey yürürlüğe alınacağını bildiren Bakan Varank, ekonomiyi eski haline getirerek depremden zarar gören şehirleri ayağa kaldıracakları mesajını verdi. Varank, iş insanlarının da görüş ve önerilerini dinledi.

Bakan Varank'ın Kahramanmaraş programında Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar da hazır bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş ANKARA, (DHA)

2023-03-10 19:18:54



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