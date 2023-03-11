Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (2)

'MAYIS'IN 14'ÜNE HAZIRLANIN'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ziyaretinin ardından Ekinözü ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ekinözü'ndeki ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, Afşin ilçesine geçti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Acınızı biliyorum. Büyük acılar yaşadınız. Hepinize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şundan emin olun; bu bölgenin büyükşehir belediye başkanı olarak Mansur başkan, bütün ekibiyle yanınızda olacak. Diğer il ve ilçelerde de belediye başkanlarımız yanınızda olacak. Şundan da emin olun; bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Yeni bir anlayış oluşturacağız. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendi evinde, sokağında, mahallesinde, ülkesinde huzur içinde yaşadığı güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-11 14:31:33
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