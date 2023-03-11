Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (3)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (3)


KILIÇDAROĞLU, STK TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi ziyaretinin ardından kent merkezine geldi. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra Konak Belediyesi'ne ait çadır kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezine geçerek bir süre Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile görüştü, çıkışta da açıklamalarda bulundu. 
FAİZ BORÇLARI SİLİNMELİ
Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta birçok görüşme yaptıklarını ve kendilerine pek çok sorun aktarıldığını belirtti. Sorunların nasıl aşılacağı, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerini aktardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kısa, orta ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması lazım. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Bunu kendilerine aktardık. Kredi borçları ise onların kaldırabilecekleri bir zaman dilimine göre bir ayarlanması ve takside bağlanması lazım. Ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşları var. Bu sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım ve bu konuda da kredi desteğine ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da mutlaka sağlanması gerekiyor. Bankaların şu konuda iktidarla oturup, konuşarak bu sorunu aşması için ya proje üretmeleri gerekir, veya siyasal iktidarın belli konuda bankalara güvence vermesi gerekir. Bu sorunu bu şekilde aşabilirler. En önemli sorunlardan birisi de nitelikli eleman sorunu. Çok sayıda insan Malatya'yı terk ettiği gibi, Hatay'ı terk ettiği gibi, Kahramanmaraş'ı da terk etmiş durumda. Bunlar büyük ölçüde Kahramanmaraş'ın dışındalar ve çocuklarını da okullara verdiler. Nitelikli personel, yani usta, mühendis gibi pek çok nitelikli personel olmadığı için bazı fabrikalar hiç çalışamıyor. Dolayısıyla nitelikli personelin tekrar iş başına dönmesi, fabrikalara dönmesi ve çalışması için de belli teşviklerin getirilmesi ifade edildi. Bir sanayici, bir maaşı biz verelim, en azından bir maaşı da devlet versin diye ifade etti. En azından bu olursa insanlar gelirler, 'biz onlara konteyner imkanı sağlayabiliriz' diye ifade ettiler. Ben de bunu dillendireceğimi ve kamuoyuna yansıtacağımı ifade ettim." dedi.
DEVLETİ YÖNETENLER, KISA, ORTA VE UZUN VADEDE NE YAPACAKLARINI AÇIKLASINLAR
Çiftçilerin bir takım sorunları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Akrara Büyükşehir Belediye Başkanımız bir protokol yaptı. Burada esnafla ilgili, çiftçilerle ilgili. Bazı düzenlemeler olacak. Başkanımız kendilerini destekleyecek protokol çerçevesinde kendileri Ankara'ya gelecek ve belli imkanlar sağlanacak. Gübre, yem desteği verilecek. Bütün bunların tamamını yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'a verdiği desteği, diğer büyükşehir belediyelerimiz de sorumlu oldukları illere aynı destekleri verecek. İşin özü şu: Devleti yönetenler kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ne yapacaklarını açıklasınlar. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir, devlet dediğiniz kurum bir riskle, bir tehlikeyle karşı karşıya kalındığında neyi nasıl yapacağını, hangi vadede yapacağını oturup topluma aktarır, ifade eder. Kendilerine sordum, sanayici arkadaşlara sordum. Acaba devletin nitelikli bürokratları gelip değişik alanlarda Maliyeden, Hazineden, Bayındırlık Bakanlığından, planlamadan gelip acaba sizinle konuştular mı? Var olan sorunlarınız için size bir proje sundular mı? diye sordum. Yok arkadaşlar, yok. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Günübirlik kararlarla devlet yönetilmez. Var olan sorunlara çok daha büyük yeni sorunlar eklenir." diye konuştu.
HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN
Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydan bir yönetim olduğu taktirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha iyi kredi yardımı da alabiliriz. Dolayısıysa Türkiye bu sorunu aşar. Deprem bölgesiyle ilgili alınacak kararların bir bütün halinde alınması lazım. Burada evler, yıkıldı, konutlar yıkıldı, fabrikalar zarar gördü. Aynı şey Adıyaman'da, Hatay'da da oldu. Dolayısıyla kararların bir bütünlük içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Bu bütünlükten uzak parça parça kararlar alınırsa yine sorunlar çözülemez."
'SORUMLULARIN ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZMESİNİ KABUL ETMİYORUM'
Kılıçdaroğlu, yıkılan binaların inşasında sorumlu olanlarla ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Bir binanın yapımında, bir iş yerinin yapımında sadece bir kişinin sorumluluğu yoktur. O binanın, o işyerinin yapımından eve taşınıncaya kadar olan süreçte onlarca kişinin imzası vardır ve onlarca kişinin her birinin de ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım. Yani, bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların, imza atanların, ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarında gezmesini asla kabul etmiyorum. Yeri geldiğinde onların da hesap vermesi lazım. Yazıktır, günahtır. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı. Eğer bu kadar insanın kanı yerde kalıyorsa biz güzel bir gelecek, inançlı bir gelecek, adaletli bir gelecek inşa edemeyiz. Biz güzel bir gelecek inşa ediyoruz ki, hesap versin ki o imzayı atanlar, bir daha imza atarken o binayı, o dükkanı, o evi satın alacak kişinin sağlığını düşünebilsin, ona göre imza atabilsin." ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİROrhan AŞAN
2023-03-11 20:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin ...
Bakan Çavuşoğlu, Elbistan'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Elbistan'da depremzedeleri ziyaret ...
Ulusal ve yerel basın temsilcileri Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu
YEREL HABERLER Ulusal ve yerel basın temsilcileri Kahramanmaraş'ta ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden ...
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta ...
Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede çocukları eğlendiriyor
YEREL HABERLER Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'nde inceleme yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik ...
İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi ...
Hasar gören evlerinden kurtardığı engelli eşine çadır kentte bakıyor
YEREL HABERLER Hasar gören evlerinden kurtardığı engelli eşine çadır ...
Çadır kentte depremzedeler örgü örerek rehabilite oluyor
YEREL HABERLER Çadır kentte depremzedeler örgü örerek rehabilite ...
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin ...
Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 binadan 1206'sı yıkıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 ...
Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen ...
Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve güvercinleriyle yaşıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve ...
Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu ...
DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
YEREL HABERLER DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara ...
Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.