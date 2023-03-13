Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta ilk kazmayı vurduk (2)

KONUTLAR ZEMİN ARTI 3 KAT ŞEKLİNDE OLACAK
Kahramanmaraş'ın merkez Duldakiroğlu ilçesine yapılacak olan kalıcı konutlar için çalışmalara başlandı. ilçede 3 etap halinde yapılacak olan 1748 konut ile ilgili TOKİ Uygulama Şube Müdürü Yusuf Kızılgül açıklamalarda bulundu. Konutların en kısa zamanda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Kızılgül, şöyle dedi:
"Dulkadiroğlu ilçesinde 628, 258 ve 862 olmak üzere 3 etap ihale ettik. Burada bulunduğumuz alan Karacasu Mahallesi olarak geçiyor. Bu alana ilk kazmayı vurduk. Kısmet olursa birkaç gün içerisinde temelimizi de atacağız. Kahramanmaraş genelinde ise 7 bin 542 konut planlanıp ihaleleri yapıldı. Afşin Elbistan'da da kazı çalışmalarına başlandı. Bunun haricinde Pazarcık'ta da temel atmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Konutlarımızın zemin etütleri tamamlandı. Konutlar zemin artı 3 kat şeklinde olacak. Ayrıca konutlar tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. En kısa zamanda da tatamlayıp vatandaşlarımıza vermeyi düşünüyoruz." (DHA) Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN
2023-03-13 13:07:21
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