Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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GAZİANTEP/(DHA)-Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan deprem, saat 09.47'de gerçekleşti. Hafif hissedilen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp, yakınlarına ulaşmaya çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun

2023-03-14 10:14:24



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