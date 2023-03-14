Fay hattının geçtiği yol çöktü, müstakil evin yönü değişti



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMNMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 2 büyük depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde fay hattının geçtiği yol çökerken, müstakil evin yönü ise sola kayarak değişti. Evin sahibi 2 çocuk annesi Hatice Renkliöz (39), "Biz bu evimizden merkeze 6 ay önce taşınmıştık. Deprem günü enkazın içinden çıktık sonra buraya geldik. Fay hattı, benim evimden geçmiş. Evimizin yönü değişti. 2 evin arasında sadece 1 kişinin geçebileceği kadar boşluk vardı. Deprem, evin temelinden yerini değiştirmiş. Şu an evin altında boşluk var. Yetkililer, bu bölgede inceleme yaptı, acil yıkım kararı verdiler" dedi.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde fay hattının, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nden geçtiği belirlendi. Fay hattı üzerinde olan yolun bir kısmı çökerken, Hatice Renkliöz'e ait müstakil evin ise yönü değişti. Evin zemininde de boşluklar meydana geldi. Depremde yaşadıklarını anlatan Hatice Renkliöz, "Deprem günü bir kıyametti. Ben buna 'deprem' diyemem. Çok kötüydü. Elektrikler gitti. Biz çarşıda oturuyorduk. 6 ay önce taşınmıştık. Yaşadığımız evin enkazından çıktık. Kapılar, pencereler açılmadı. Çok zor çıktık. Sonrasında buraya geldik. Burada 30 kaybımız var. Köy resmen enkaz altında. Fay hattı benim evimden geçmiş. Kayınım ve kaynanam diğer tarafta oturuyorlardı. Kaynım, 'Deprem dengemizi kaybettirdi, kendimizi kenara bıraktık. Büyük bir yarık açıldı. Çok şükür, 1 saniye ile kurtulduk yoksa o yarığa düşerdik' diyor. Durmadan sallanıyoruz. Çok fazla artçı deprem oluyor. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Depremde müstakil evlerinin yönünün değiştiğini söyleyen Renkliöz, "2 evin arasında sadece 1 kişinin geçebileceği kadar boşluk vardı. Deprem, evin temelinden yerini değiştirmiş. Şu an evin altında boşluk var. Acil yıkım kararı verildi. Sürekli artçı depremler olduğu için burada durmamız bile riskli. Artçı depremler olduğunda yarım kalan evler de yıkılıyor. Yetkililer bu bölgede inceleme yaptı. Dün yine geldiler. Fay hattının kırığı da evimin altında olmuş. Yetkililer 'İyi ki burada yokmuşsunuz yoksa hiç iyi olmazdı' diyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-14 10:50:26



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