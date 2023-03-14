Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

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KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Kentte hissedilen depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Oran AŞAN

2023-03-14 18:31:54



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