Kahramanmaraş'ta altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı

Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından 700 kuyumcu atölyesi, üretimini durdurdu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, atölyelerin durması nedeniyle yetenekli ve kalifiye 10 bin kişinin işsiz kaldığını, ülke genelinde altın ve mücevher işçiliği ücretlerinin yüzde 3035 arttığını söyledi. Öz, 6 bin çalışanı ve 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi'ni bir an önce faaliyete geçirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, "Orta hasarlı olan sitemiz için şu anda güçlendirme projesi çalışması yapılıyor. Bir ay içerisinde projemiz tamamlanacak. İnşallah hızlıca binayı açıp, atölyeleri sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, kuyumculuk sektörüne de büyük darbe vurdu. Köklü bir geçmişe sahip olan, aynı zamanda da kent ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan kentteki 700 kuyumcu atölyesi, iş yerleri ve milyonluk makinelerinin zarar görmesi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Kentin önemli ekonomi çarklarından olan kuyumcular, bir an önce yaraların sarılmasını ve işlerinin başına geçmeyi beklerken, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı ve aynı zamanda da Kahramanmaraş Altın Gümüş ve Değerli Maden İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Mustafa Öz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

ALTIN İŞÇİLİĞİ ÜCRETLERİ YÜZDE 30-35 ARTTI

Öz, iki büyük depremin kentteki 700 firmaya büyük zarar verdiğini ve faaliyetlerinin durmasına neden olduğunu söyledi. 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi'nin içindeki duvarların yıkıldığını, makinelerin zarar gördüğünü, binanın orta hasarlı olduğunu belirten Öz, site dışındaki atölyelerin ise tamamen yıkılıp yerle bir olduğunu ifade etti. Öz, Kahramanmaraş'taki üretimin durmasının arz talep dengesini bozduğunu, bunun talep patlamasına yol açtığını, yaşanan bu durumdan dolayı da altın ve mücevher işçiliklerinde Türkiye genelinde yüzde 30-35 artış yaşanmasına yol açtığını söyledi. Bu durumun Kahramanmaraş'taki üretimin önemini gösterdiğini kaydeden Öz, "Deprem ile birlikte 10 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör büyük yara aldı. Çünkü burada çalışanların özel yeteneklerinin olması gerekiyor. Sıradan vasıfsız eleman veya işçi çalıştıramıyoruz. Yaşanan deprem nedeniyle hem kalifiye hem eğitimli hem de alaylı çalışanlarımız işsiz kaldı ve evsiz kaldı" dedi.

20 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Yaraların bir an önce sarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Öz, atölyelerin bir an önce üretime başlaması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kentteki üretimin, istihdamın durması, hem il ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük günlük zararlar veriyor. Maalesef bu yara sadece bizim başımıza değil, tüm ülkenin başına geldi. Allah böyle afetlerden tüm ülkeyi, dünyayı, insanlığı korusun. Burada yaşadığımız acıları biz biliyoruz. Acılarımızı kalbimize gömdük. Düştüğümüz yerden kalkmak ve tekrar bu ülkeye hizmet etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. En kısa zamanda burayı aktif hale getirmek istiyoruz. Çünkü buradan 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Bunun içinde Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri var. Ama bunlar durdu. Bu da ülkemiz için büyük bir ekonomik kayıptır."

Makine ve yıkım nedeniyle her bir esnafın ortalama 500 bin euro üzerinde kaybının olduğunu da belirten Hacı Mustafa Öz, 6 bin çalışanı ve 47O kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi'ni de bir an önce faaliyete geçirmek için çabaladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Öz, "Kayıpları inşallah hızla telafi edeceğiz. Orta hasarlı olan site için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile şu anda güçlendirme projesi çalışması yapılıyor. Bir ay içerisinde projemiz tamamlanacak. İnşallah hızlıca ve aksiyon alarak binayı açıp, atölyeleri sahiplerine teslim edeceğiz. Sitenin yıkılmaması da büyük şans oldu." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

