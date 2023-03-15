7.7 büyüklüğündeki depremde 1,5 tonluk makinenin savrulması kamerada

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Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde bir kuyumcu atölyesinde bulunan 1,5 ton ağırlığındaki altın desen makinesinin bulunduğu odada hareket savrulma anları kameraya yansıdı.

Büyük yıkıma ve binlerce kişinin ölmesine neden olan deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Altınşehir Kuyumcular Sitesi'ndeki bir atölyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, 1,5 ton ağırlığındaki altın desen makinesinin atölye içerisinde savrulması yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-03-15 11:48:15



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