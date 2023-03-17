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Kahramanmaraş'ta ticaret borsası ve odası çalışanları ile başkanları aynı binayı kullanıyor

DHA

Kahramanmaraş'ta ticaret borsası ve odası çalışanları ile başkanları aynı binayı kullanıyor


Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremler sonrası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışanları aynı binayı, başkanlar da aynı kattaki 2 odayı paylaşmaya başladı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, binalarının ağır hasarlı olması nedeniyle kendilerine kapılarını açan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'ya teşekkür etti. Narlı, kardeş olduklarını belirterek, "Bizde ayrı gayrı yok, 2 başkan burada 2 bekçiyiz. Bugün varız, yarın yokuz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, sanayi sektörüne ciddi darbe vurdu. Çelik, bakır, mutfak ve tekstil sektöründe Türkiye'de önemli yere sahip Kahramanmaraş, yaklaşık 200 bin kişiye de istihdam alanı sağlıyor. 12 bin kayıtlı üyesi bulunan, 29 bin esnafa da hamilik görevi yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binası, depremlerdeki hasarla oturulamaz duruma gelince, oda çalışanları ve başkan, 6 ay önce yapılıp hizmete açılan Ticaret Borsası'nın hizmet binasına taşınmak zorunda kaldı.
İki katlı binanın aynı katındaki odaları paylaştıklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Odamız büyük hasar aldı. İlk 1 hafta boyunca biz herhangi bir işlem ve faaliyet yürütemedik. Tabi ilk andan itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Daha sonra sağ olsun Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Narlı, bize burada bir yer tahsis etti. Şimdi oda olarak Ticaret Borsası ile birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 34'e yakın personelimiz var. Bu depremde maalesef personelimizden bazılarını kaybettik. Sıkıntılarımızı gidermeye çalışıyoruz. Borsa Başkanımız Mustafa Narlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.
'ONLAR MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİ'
Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ise hizmet binasını paylaşmaktan memnun olduklarını belirterek, "Borsa binası, Kahramanmaraş'ın tamamına ait. Bizim üyelerimizin tamamı da ortak. Yani onlar bina yaparken, biz onlara borç vermiştik. Biz yaparken de onlar bize borç  verdiler. Yani bu odalar, bu şehrin malıdır. Ne kadar Ticaret Borsası'nın hissesi varsa o kadar da Ticaret ve Sanayi Odası'nın hissesi var. Biz kardeşiz, bizde ayrı gayrı yok. Biz bunu böyle görüyoruz. Biz 2 başkan burada 2 bekçiyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Onun için onlar misafir değil, ev sahibi. İstedikleri zaman da tapunun yarısını da verebiliriz. Öyle ayrı gayrı düşünmüyoruz. Buradan giden vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Geri dönün, başka Kahramanmaraş yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN
2023-03-17 11:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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