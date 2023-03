2 çocuk babası depremzede: Her taraf çatladı ve yarıldı

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde müstakil evi ağır hasar gören ve eşyaları kullanılamaz hale gelen 2 çocuk babası Metin Sever (55), "Deprem anında yemek yiyorduk. Sarsıntı olunca dışarı çıktık. Yolun ortasında bile duramayarak araziye kaçtık. Her taraf çatladı ve yarıldı. Depremden saniyelerle kurtulduk" dedi.

Kahramanmaraş'ta geçen 6 Şubat'ta saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme, Metin Sever ve ailesi Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yakalandı. Sever ailesi, ağır hasar gören evlerinden dışarı çıkmayı başardı. Evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Aile boş araziye kurdukları çadırda konaklıyor. Yaşadıklarını anlatan Metin Sever, "Deprem anında yemek yiyorduk. Sarsıntı olunca dışarı çıktık. Yolun ortasında bile duramayarak araziye kaçtık. Her taraf çatladı ve yarıldı. Depremden saniyelerle kurtulduk. Depremde gürültüyü duyar duymaz kapıya koştuk. Ayağımızda çorap yoktu. Yollar da zaten çatlamış. Evin her tarafı çökmüş. Ev içeride bulunan ağaçlar ile ayakta duruyor. Eğer ağaçları oynatırsak duvarlar yıkılır. İçeriye girme şansımız yok" diye konuştu.

'ÇADIRDA 9 KİŞİ YAŞIYORUZ'

Ailesiyle birlikte çadırda kaldıklarını söyleyen Sever, "Kendi imkanlarımla çadırı kurdum. Yardım gönderenlerden Allah razı olsun. Yiyecek ve içecek yardımı yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Evdeki sobamı mecbur kalarak dışarı çıkarttım. Sobayı çadıra kurdum. Öyle yaşıyoruz. Çadırda 9 kişi yaşıyoruz. Çadırda ailem ile eniştemiz ve komşumuz var" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-17 12:14:37



