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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar için voleybol turnuvası

DHA

Depremzede çocuklar için voleybol turnuvası


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çadır kentte konaklayan çocuklar, kendileri için düzenlenen voleybol turnuvası ile moral buldu. Çocuklardan Yusuf Kurt, "Acımızı unutturmak için burada yarışmalar yapıyorlar. Burada bizi çok güzel motive ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz" dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki gönüllü öğretmenler, bölgeye geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadır kentte gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için voleybol turnuvası düzenledi.
Çocuklardan Yusuf Kurt, "Depremde sevdiklerimizi kaybettik. Evlerimiz yıkıldı. Güzelim Kahramanmaraş'ımız gitti. Buradaki yardımları da unutmayacağız. Hepsinden Allah razı olsun. Sakarya Valiliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok ilgilendiler. Çocukları ve gençleri eğlendirmek, acımızı unutturmak için burada yarışmalar yapıyorlar. Yarışmalara katılıyoruz ve ödüller alacağız. Burada bizi çok güzel motive ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Çadır kentte ailesiyle birlikte yaşayan İbrahim Daşcı ise "Çok kötü bir depremdi. Allah bir daha yaşatmasın. Şu anda voleybol maçı yapacağız. Kupayı almak istiyoruz. Kupayı kaldıracağız. Bu tür turnuvalarda çok mutlu oluyoruz. İlerleyen zamanlarda yine olursa seviniriz" ifadelerini kullandı.
Sakarya Atatürk İlkokulu Müdürü Tekin Ateş de çocukları normal hayata motive etmeye çalıştıklarını kaydederek, "Çocuklarımızın yaşanmış olan asrın felaketinden daha az etkilenip bir an önce normal hayata motive edilmeleri amacıyla burada futbol turnuvası, kitap okuma yarışmaları, voleybol turnuvaları düzenliyoruz. Takımlarımıza da çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi takdim ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın bir an önce normal hayata adapte olmalarını sağlamak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-17 12:27:16

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