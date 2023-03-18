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Kahramanmaraş'ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor

DHA

Kahramanmaraş'ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor


Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, depremlerde iş yerleri yıkılan esnafın ticari hayatlarını sürdürmeleri için konteyner çarşılar kuruluyor. İlk çarşının kurulması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 50 konteyner, ticari hayatın yoğun olduğu Sandalzade Bulvarı'ndaki Kültür Parkı'na yerleştirilmeye başlandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkım, özellikle kentin en yoğun ve ticaretin en canlı olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nda oldu. Bu bölgelerde yüzlerce bina ve iş yeri yerle bir oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yaraların sarılması için de çaba harcanıyor. Bu amaçla, iş yerleri yıkılan esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor. İlk çarşının kurulması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 50 konteyner, ticari hayatın yoğun olduğu kent merkezinde Sandalzade Bulvarı'ndaki Kültür Parkı'na yerleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, ticaretin ve sosyal hayatın canlandırılması için 5 ayrı bölge tespit ettiklerini ve çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Esnafın yoğun olduğu bölgedeki iş yerlerinin tamamen yıkıldığını belirten Keleş, "İnsanlarımız ticari olarak da büyük zarar gördüler. İş yerlerini kaybettiler. Sağ olsunlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz, bu bölgeye 50 tane konteyner kuruyor. Bunları bu bölgede ticaret yapan ve ticari alanlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerleştirme planlarını beraber yapıyoruz" dedi.
KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Keleş, alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın kurayla alana yerleşeceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Esnafımızın ticari hayatı canlandırılacak. Hem esnafımız hem de vatandaşımız açısından önemli bir ticari merkez olacak. Bu düzenleme için öncelikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyorlar ve buranın bir an önce faaliyete geçmesi için gayret gösteriyorlar. Bu kardeşliğin devam etmesini temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak ve analiz ederek ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Tabii Kahramanmaraş'ta sadece 50 esnafımız yok. Ticari alanların ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeleri lokasyonlara ayırdık. Bunlar 5 bölge olarak tespit edildi. Bunu bakanlığımızın, kaymakamlığımızın katkılarıyla belirledik. Yani şehrimizin, ticari alanlarının yıkıldığı, tahrip olduğu bölgelerin tamamında bu planlamayı yaptık. Burada hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla hem de kardeşlik kurduğu diğer belediyelerle birlikte küçük ve orta ölçekli esnafımızın tamamına yer sağlayacak çalışmalar yaptık."
Adaletli bir planlama yaptıklarını belirten Keleş, "Yer ihtiyacı olup da veremediğimiz hiçbir esnafımız kalmayacak. Yaklaşık 1500 konteyner kurarak teslim edeceğiz. Bununla da sınırlı kalmayacak. Biz küçük ticari dokuların kendi içindeki uyanışını ve ayağa kalkmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu durum şehirdeki ticaretin ve sosyal hayatın canlanmasını beraberinde getirecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN
2023-03-18 10:57:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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