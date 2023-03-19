Kahramanmaraş'ta 2 deprem

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Ömer KOÇ/ KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 15.54'te meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Bu depremden 2 dakika sonra saat 15.56'da yine Göksun'da 4.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, ilk belirlemelere göre depremlerde binalar hasar almadı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-19 16:36:42



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