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Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu


Ömer KOÇOrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Sebze ve Meyve Hali'nde komisyonculuk yapan, depreme iş yerinde yakalanan Zeki Besni (39), yıkılan elma dolu kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasının da kaydettiği o anlarda elemanıyla birlikte iş yerinden kaçarak canını kurtaran Zeki Besni, depremden sonra iş yerindeki 300 bin liralık meyvenin yüzde 90'ını dağıttığını söyledi.
Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde 20 yıldır komisyonculuk yapan Zeki Besni, 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depreme iş yerinde yakalandı. Besni, saat 05.00'ten sonra hale gelmeye başlayan alıcılar için iş yerinde hazırlık yaparken depreme yakalandı. Besni, çalışanına seslenip, hemen iş yerinden çıktıktan sonra elma kasaları saniyeler içinde devrildi. Zeki Besni kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'ÇOK DEĞİŞİK SESLER GELİYORDU'
Depremde iş yerinin fazla hasar görmediğini belirten Zeki Besni, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Allah kimseye yaşatmasın. Saat 4 gibiydi. 5-10 dakika daha geçti, ondan sonra Bismillah, alttan sanki topuğuma bir şey değdi, sallayınca bildim. Ben önce 'Acaba başım mı döndü?' dedim. 'Bismillah, deprem oluyor dedim, binaların olmadığı açık alana çıktık. Uzun bir süreydi, yoğun, yıkıcı bir afetti, çok değişik sesler geliyordu. Elma kasaları yıkıldı, döküldü. Toplam 11001200 kasa elmamız vardı. Biz de gereken yerlere yardım olarak, bağış olarak verdik, parasıyla isteyene parasıyla, hayrımıza olanı hayrımıza dağıttık, verdik. 300 bin lira kadar bir ürünümüz vardı ama sattığımız yaklaşık 30 bin liralıktır. Mevzu değil, çok şükür canımız sağ, bir sıkıntımız yok, bizim olmayan gider."
GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ
Depremde iş yeri yıkılmadığı için eşi ve 2 çocuğunu da alıp hale getirdiğini ifade eden Zeki Besni, elektrikler gelince güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kasaların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu gördüğünü belirtti. Deprem anında elektriğin kesilmesinden dolayı elma kasalarının yıkılma anının bir bölümünün güvenlik kamerasınca kaydedildiğini ifade eden Besni, "İş yerimizi hem barınma yeri olarak kullandık hem de gitmeyen yerlere ürünler gönderdik. Yardım, bağış yapanların malzemelerini burada poşetlere koyup onları bile dağıttık. Depremden 20 gün sonra ufak tefek ticari faaliyetler başladı. Ama şu an şehir biraz boş. Memleketin sebze-meyve ihtiyacını yine halimiz karşılıyor. Burada 96 tane meyve sebze komisyoncusu var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ-Orhan AŞAN
2023-03-20 11:25:11

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