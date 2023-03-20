Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/ KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 12.57'de Ekinözü ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre; 15 kilometre derinlikte kaydedilen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Bölge halkının paniğe kapıldığı depremde; ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-20 13:22:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.