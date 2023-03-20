GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde 44'lük ihracat kaybı var



Feyat ERDEMİRÖmer KOÇ-Orhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, depremlerin vurduğu Adana, Hatay ve Elazığ dışındaki diğer 8 ilde geçen yılın şubat ayında 1,1 milyar dolar olan ihracattın, bu yıl yüzde 44'lük bir kayıpla 604 milyon dolara düştüğünü söyledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hasar gören fabrikalarda incelemelerde bulundu. İş insanlarından bilgi alan Kileci, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın ülke ekonomisinde büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Böylesine önemli bir kentte ciddi kayıp ve hasarların yaşandığını kaydeden Kileci, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye olarak bunun altından elbette ki kalkacağız, diğer bölgelerdeki üreticilerle, buradaki üreticilerle birlikte hareket ederek, buradaki üretim kaybımızı minimumda tutup işimizi, müşterimizi kaybetmemek için elimizden gelen tüm gayreti saf edeceğiz. Yıkıntılar, maddi hasarlar elbette zaman içerisinde düzelecektir. Ama bizim esas olan bu bölgedeki, deprem bölgesinde iş yapan fabrikaların en büyük kaybı, bence beşeri sermayesi, yetişmiş insan gücü. Birtakım maliyetleri karşılarsanız, binaları, makineleri yenileyebilirsiniz ama yetişmiş insan gücü bugünden yarına, olan kolay bir şey değil. 15-20 senelik ustalarımız ya hayatlarını kaybetti ya da bu bölgeden göç etti. Bizim bu bölgede en büyük sıkıntımız insan kaynağı, buna sahip çıkmamız lazım. Normalleşme adına burada beşeri sermayemize sahip çıkmamız için öncelikle taşınabilir geçici yaşam alanlarını oluşturup, onun arkasından kalıcı konutlara bir an önce hız verip tamamlamamız ve buradan giden ustalarımızı, mesai arkadaşlarımızı aileleriyle birlikte buraya getirebilmemiz lazım."

Depremin, ihracata da olumsuz yansıdığını ifade eden GAİB Başkanı Kileci, "Bölge olarak geçen ayki ihracat kaybımız yüzde 44'tü, bu ay bu rakam yüzde 22'lere düştü. Zaman içerisinde bu rakamlar da düzelecek. Birliğimize bağlı, Adana, Hatay ve Elazığ dışındaki depremin yaşandığı diğer 8 ilde geçen yıl 1,1 milyar dolar olan ihracatımız şubat ayında 604 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

'100 BİN METREKARELİK KAPALI ALANI YIKIP YENİDEN YAPACAĞIZ'

Depremde fabrikaları ağır hasar alan iş insanlarından Ahmet Açıkgöz ise, personelinden vefat edenlerin de olduğunu söyledi. 1050 kişiyi istihdam ettikleri fabrikada büyük hasar olduğunu belirten Açıkgöz, "Personellerimizi kısa çalışma ödeneğine gönderdik. Günlük 40 bin metre bez dokuma ve 30 ton örme kumaş boyama kapasitesine sahiptik. Depremde makinelerimiz fazla hasar almadı ama binalarımız ağır hasar aldı. 100 bin metrekare kapalı alanı yıkıp yeniden yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Ömer KOÇ-Orhan AŞAN

2023-03-20 15:18:10



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