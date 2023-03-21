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Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camii'nde ilk teravih çadırda kılınacak

DHA

Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camii'nde ilk teravih çadırda kılınacak


Ömer KOÇOrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremi hafif hasarla atlatan, aynı anda 20 bin kişinin namaz kılabilme kapasitesiyle Türkiye'nin 4'üncü büyük camisi olan Abdülhamid Han Camii'nde ilk teravih namazı, önlem amacıyla bahçeye kurulan 1000 kişilik çadırda kılınacak.
Kahramanmaraş'ın hakim tepelerinden olan Mercimektepe'de 1993'te temelleri atılan ve 2010'da ibadete açılan Abdülhamid Han Camii, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar aldı. 4 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan, müştemilatlarıyla 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabilme kapasitesiyle İstanbul Çamlıca, Ankara Kocatepe ve Adana Sabancı camilerinden sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü camisi olan Abdülhamid Han Camii, depremin ardından ibadete kapatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede depremi az hasarla atlatan camide, Abdülhamid Han Vakfı ve Hasene Vakfı'nın ortak yürüttüğü ramazan hazırlıklarının da sonuna gelindi. Çalışmalar kapsamında caminin bahçesine çadırlardan mescit, yemekhane ve etkinlik alanları oluşturuldu.
Abdülhamid Han Camii İmam Hatibi Ali Sarıkaya, ramazan ayının dolu dolu geçmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Bahçesinde olsa da ibadete devam edebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Sarıkaya, şunları söyledi:
"6 Şubat'ta camimiz depremi hafif hasarlarla atlattı. Ama can güvenliği önemli olduğu için dışarıya 1000 kişilik teravih namazı kılacağımız çadır, aynı zamanda kadınlar için bir çadırımız var. Hemen alt tarafta iftar çadırımız var. Ramazan'ın ilk günü sabah namazı mukabeleye başlayacağız ve inşallah Kahramanmaraş'ın kalbi yine burada atmaya başlayacak. Camimiz yarın akşam ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açılacak, programlarımız başlayacak ve ramazan ayı bitene kadar da devam edecek. Aynı zamanda ramazan bitiminde de camimizin içindeki o küçük hasarlar giderildikten sonra tekrar ibadete açılacak."
Hasene Vakfı Kahramanmaraş Sorumlusu Fatih Demir ise deprem bölgesindeki bütün illerde ramazan çadırları kurduklarını belirterek, "Burada 1000 metrekarelik bir mescit kuruyoruz, sosyal aktivitelerinde yapılacağı bir yer. Yan tarafında bayanlar için bir mescit, 500 metrekare bir yemekhane kuruyoruz ve günde ortalama 1000 kişiye yemek vereceğiz. 30 gün boyunca sosyal aktivitelerinde olduğu, çocuk etkinliklerinin, dini sohbetlerin, Kur'an tilavetlerinin olduğu bir etkinlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.
Abdülhamid Han Vakfı Başkanı Ejder Gülçin de yapılacak tadilatlarla camiyi en kısa zamanda tekrar ibadete açacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Ömer KOÇ-Orhan AŞAN
2023-03-21 13:54:45

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