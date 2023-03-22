Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE'yi sarsan 7.7. ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı kılındı. Depremde hasar aldığı için ibadete kapatılan ve şehrin simgelerinden olan Abdülhamid Han Camii'nin bahçesine kurulan çadırda yaklaşık 1000 kişi ilk teravih namazında saf tuttu.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için Kahramanmaraş'taki vatandaşlar depremde hasar almayan camiler ile çadırlarda buluştu. İlk tespitlerde az hasarlı olduğu belirlenen ve ibadete kapatılan Abdülhamid Han Cami'nde ise ilk teravih, cami bahçesine kurulan 1000 kişilik çadırda kılındı. Abdülhamid Han Vakfı ile Hasene Vakfı'nın ortaklaşa çalışmasıyla kurulan çadırda toplanan vatandaşlar ilk teravihte yan yana saf tuttu.

Namaza katılan vatandaşlar depremde yakınlarını kaybettikleri için ramazan ayına buruk girdiklerini söyledi. Hasene Vakfı Kahramanmaraş Sorumlusu Fatih Demir, çadır mescit dışında iftar için yemekhane de kurduklarını belirterek, "Elhamdülillah 6 Şubat depreminden sonra ilk teravih namazımızı Abdülhamid Han Camii önünde kurmuş olduğumuz çadırımızda eda ettik. İnşallah Allah nasip kısmet ederse 30 gün boyunca çeşitli aktivitelerin olacağı, çocuk etkinliğinden tutun tiyatrosuna, Hacivat Karagöz'üne, ilahi gruplarından Kur'an tilavetine kadar 30 gün boyunca dolu dolu RamazanŞerif'i yaşayacağız inşallah" diye konuştu.

TÜRKİYE'NÜN 4'ÜNCÜ BÜYÜK CAMİSİ

Kahramanmaraş'ın hakim tepelerinden olan Mercimektepe'de 1993'te temelleri atılan Abdülhamid Han Camii 2010'da ibadete açıldı. 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan camide müştemilatlarıyla birlikte 20 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor ve bu kapasitesiyle İstanbul Çamlıca Camii, Ankara Kocatepe Camii ve Adana Sabancı Camii'nden sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü camisi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-22 21:57:04



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