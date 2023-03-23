Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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İSTANBUL/(DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.45'te yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi oldu. Depremin 6.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2023-03-23 09:05:29



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