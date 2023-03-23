Kahramanmaraş'ta 3 dakika arayla 2 deprem 



Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 3 dakika arayla 5.3 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Peş peşe depremlerin ardından bölgede, saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Göksun olan ilk deprem, saat 12.20'de yaşandı. 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak kaydedildi. Göksun merkezli ikinci deprem de 3 dakika sonra gerçekleşti. 4 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Tedirginlik yaratan depremlerin ardından, bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-23 13:14:37



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