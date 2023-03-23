Kahramanmaraş'ta 3 dakika arayla 2 deprem 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 3 dakika arayla 2 deprem 

DHA

Kahramanmaraş'ta 3 dakika arayla 2 deprem 


Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 3 dakika arayla 5.3 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Peş peşe depremlerin ardından bölgede, saha tarama çalışmaları başlatıldı. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Göksun olan ilk deprem, saat 12.20'de yaşandı. 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak kaydedildi. Göksun merkezli ikinci deprem de 3 dakika sonra gerçekleşti. 4 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Tedirginlik yaratan depremlerin ardından, bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-03-23 13:14:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraşlı depremzede enkazdaki 10 saatini ve deprem sonrası "millet dayanışmasını" anlattı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede enkazdaki 10 saatini ve ...
Depremde büyük yıkımın yaşandığı kırsal mahallede yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Depremde büyük yıkımın yaşandığı kırsal mahallede ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, mesailerini hiç aksatmadı
YEREL HABERLER Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, ...
Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy evlerinin inşası için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy evlerinin inşası ...
Göksun'a Kırgız çadırları ile "Dayanışma Obası" kuruldu
YEREL HABERLER Göksun'a Kırgız çadırları ile "Dayanışma Obası" ...
Çadır kentlerde barınan depremzedeler ramazanı buruk karşıladı
YEREL HABERLER Çadır kentlerde barınan depremzedeler ramazanı buruk ...
Çadır kentte kalan depremzede çift nişanlandı
YEREL HABERLER Çadır kentte kalan depremzede çift nişanlandı
Depremzede kuzenler çadır kentte gönüllü aşçılık yapıyor
YEREL HABERLER Depremzede kuzenler çadır kentte gönüllü aşçılık ...
Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 82 bin kişilik iftarlık ve sahurluk paket dağıtacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 82 bin kişilik ...
Depremzede öğretmen, çadır kentteki öğrencileri sınavlara hazırlamak için çaba harcıyor
YEREL HABERLER Depremzede öğretmen, çadır kentteki öğrencileri ...
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde tesisler depremde hasar görmedi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ...
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nin merkez üssünde depremzedeler ilk ...
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih ...
Kahramanmaraş'ta belediye personeli depremzedelere yardım kolisi dağıtıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta belediye personeli depremzedelere ...
Depremde ayakta kalan Altınşehir, kuyumcu esnafının umutlarını artırdı
YEREL HABERLER Depremde ayakta kalan Altınşehir, kuyumcu esnafının ...
Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu
YEREL HABERLER Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 ...
İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı
YEREL HABERLER İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ...
Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu
YEREL HABERLER Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar koroyla 23 Nisan'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar koroyla 23 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.