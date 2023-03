Erdoğan: Depremin izlerini silip, 1 yılda toplam 650 bin konutu tamamlayacağız

Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş´ta, 11 ilde yapımına başlanan 17 bin 902 kalıcı konutun temel atma törenine katıldı. Depremin izlerini sileceklerini ve 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evi toplamda da 650 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Bu felaket mücadele azmimizi, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarınızı söndürmeye çalışmasına, ruhunuzu bunaltmasına, aranıza nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Kahramanmaraş´a geldi. Kentte ilk olarak Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra belediye önündeki meydanda düzenlenen '17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin ramazan ayını kutlayarak, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sellerde vefat eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Bugün ilk gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek günlerde tutacağımız oruçları, yapacağımız iftar ve sahurları, eda edeceğimiz ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayının hürmetine, Mevla´dan ülkemizi, İslam alemini, tüm insanlığı feraha ulaştırmasını, her türlü felaketten, kazadan, beladan korumasını niyaz ediyorum. İnşallah ramazana ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve bayrama da hep beraber erişiriz" dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin Kahramanmaraş´ta ağır can ve mal kaybına yol açtığını hatırlatan Erdoğan, "İki büyük depremin yanı sıra sayıları 20 bine yaklaşan artçı sarsıntılar bile tek başına karşılaştığımız felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir. Bölge genelinde yaklaşık 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep olan felaket 50 binin üzerinde can kaybına, tarihimizin en acı hadiselerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Sadece Maraş'ta vefat edenlerin sayısı 12 bin 307´yi buldu. Daha doğmamış anne karnındaki bebeklerden piri fani mertebesine ulaşmış büyüklerimize kadar kaybettiğimiz her bir insanımızla canımızdan can gitmiştir. Dünya imtihan dünyasıdır. Allah'ın izniyle bu büyük imtihanı da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak, yıkılanları daha iyisiyle yeniden yaparak geride bırakacağız" diye konuştu.

Anadolu topraklarının yıllardır birçok felaket ve zorluk yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık. Ne zorluklarla karşı karşıya kaldık. Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi tabii felaketlerle sarsıldık. Kimi zaman Haçlı Seferleri'nden Moğol akınlarına Çanakkale'yi geçilmez kıldığımız yedi düvelin kuşatmasından, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Hiçbiri karşısında da yılmadık, çökmedik, geri çekilmedik, yeise düşüp teslim olmadık. Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer tüm afetlerin yıktığını yeniden yaptık. Bin yıldır istiklalimize ve istikbalimize göz diken herkese bu toprakları mezar ettik. Bir asır önce Çanakkale ve milli mücadelede kazandığımız zaferi arkası karanlık tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlarımıza dayanan tacizlere cevabımızı sınır ötesinde başarıyla yürüttüğümüz harekatlarla verdik. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram olduk. İşte burada işaret ettiği gibi, inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan, daima vatanımıza sahip çıktık."

"YIKILAN HER BİNAMIZI YENİDEN YAPACAĞIZ"

Deprem felaketinin ardından yıkıntının altından daha güçlü şekilde çıkılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıkılan her binamızı inşallah yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, caddesiyle, sokağıyla, okuluyla, hastanesiyle, parkıyla, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Uzunca bir süredir yaşadığımız her musibeti en büyük atılımların basamağı haline getirerek yolumuza devam ediyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasına ebediyen kalbimizde yaşatırken onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edilecek, daha büyük hedeflere yöneleceğiz ve 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız. Dünyanın krizden krize sürüklendiği küresel yönetim ve ekonomik düzenin temellerinden çatırdadığı bir dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket kardeşlerim mücadele azmimizi, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarınızı söndürmeye çalışmasına, ruhunuzu bunaltmasına, aranıza nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Nice büyük badireleri atlatan bu millet ve bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da kayıplarını telafi etmeye de büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye de muktedirdir. İşte bugün depremin 45´inci gününde aramakurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespit çalışmalarında sona gelmiş. Enkaz kaldırma işlerinde önemli mesafe kat etmiş, geçici barınma merkezlerinin çoğunu kurmuş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Açık konuşuyorum; dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda, böylesine şiddetli yıkıma yol açmış bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp yeniden inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Daha önemlisi bir yıl içinde yıkılan şehirlerini ayağa kaldıracak bir başka ülke de bulamazsınız. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden kısa sürede gelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Bugüne kadar bütün bu afetlerin üstesinden Allah'ın izniyle biz geldik."

BÖLGEDE 525 BİN ÇADIR KURULDU

Depremin etkilediği illerde yaşayanların barınması için her türlü çalışmanın yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Konteyner ve prefabrik kentlerin kurulumu hızla sürüyor. Mayıs ayına kadar inşallah 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. Bölge genelinde faaliyette olan geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş'ta 600 bine yakın vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Kamu kurumlarımızda özellikle belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda, gece gündüz depremzedelerimizin yanındayız. Diğer illerden desteğe gelen belediyelerimizin katkısıyla esnaf ve sanatkarlarımız için binlerce dükkandan oluşan konteyner çarşılar tesis ediyoruz. Mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin'e de yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Aynı şekilde çiftçi ve üreticilerimizin zararlarının telafisi amacıyla mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı bina sayımız 56 binin üzerindedir. Felaketten sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları atmaya başladık. Mevcut planlamaya göre 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evi toplamda da 650 bin konutu yapacağız. Zemin etüdü başta olmak üzere hazırlıkları biten yerlerde hemen ihaleleri yapıp sözleşmeleri imzaladık ve inşaat aşamasına geçtik. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşasıyla ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 317 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarının sonuçlarına göre artabilecektir. Bugün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ile 620 köy evinin bugün temelini atıyoruz. Diğer illerimizdekilerle birlikte temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Konutlarımızı güvenli yerlerde zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek şekilde köy evlerimizi ahırı ve bahçesiyle ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapıyoruz. Şehrin merkezindeki yerleşimi ve ticari alanların depreme uygun şekilde ihya ederken yeni konutlarımızı sosyal donatılarıyla huzurlu yerleşim yerleri olarak hazırlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın yaptırdığı duanın ardından bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirttiği kalıcı konutların temelini butona basarak atmış oldu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇ

