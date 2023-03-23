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Erdoğan: Depremin izlerini silip, 1 yılda toplam 650 bin konutu tamamlayacağız (2)

DHA

Erdoğan: Depremin izlerini silip, 1 yılda toplam 650 bin konutu tamamlayacağız (2)


DEPREMZEDELERLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş temasları kapsamında Karacasu Konteyner Kentte depremzedeler ile birlikte iftar yaptı. Şehit aileleri ile gazilerin de katıldığı programda depremzedeler ile birlikte iftar açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bu yıl ramazan ayını 6 Şubat depremleri nedeniyle buruk karşıladıklarını anlatan Erdoğan, "Hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır halen tedavileri devam eden yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde vatanımız, bayrağımız ezanımız ve can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlere uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin" dedi.
'GÜNEYDOĞU´DA BARIŞ ORTAMI TESİS EDİLDİ'
Şehitlerin emaneti olan vatan ve bayrağa sahip çıkıldığını, Doğu ve Güneydoğu´nda terör baskısının sonlandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik" diye konuştu.
'TÜRKİYE´Yİ TERÖRLE DİZE GETİREMEYECEKLER'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son teröristin ülke ve millet için tehdit unsuru olmaktan çıkmasına kadar operasyonların süreceğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımıza sınırlarımızın içinde ve dışında devam edeceğiz. Terörü yenmekle kalmayacağız, bu alçaklara destek verenlerin sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız."
'TÜRKİYE BU OYUNLARI BOZACAK GÜÇTE'
Seçimler öncesi siyaset sahnesinde yaşananları utanç verici olarak tanımlayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:
"Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle Ana Muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde, bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum ki 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil'in kapısında nöbet tutması, veyahut da bakıyorsunuz Edirne'nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur."
Ramazan ayında herkesi depremzedelerin yanında olmaya çağıran Erdoğan, "14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden bir felaket karşısında, nerede yaşarsak yaşayalım hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz, onlara karşı sorumluluğumuzun ve kardeşlik görevimizin bir gereğidir. Milletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz, deprem bölgesinde ilk günden beri çalışıyor. Ramazan ayını tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Bu anlayışla her yıl belediyelerimiz tarafından düzenlenen ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri, depremin vurduğu illerimize kaydırma kararı aldık. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar, burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz. Ramazanın feyzinden ve bereketinden, depremzedelerimizin de istifade etmesini sağlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇ
2023-03-23 21:18:15

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