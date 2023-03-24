Ümraniye Belediyesi Kahramanmaraş´ta `yaşam merkezi´ açtı



KAHRAMANMARAŞ, (DHA) Ümraniye Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Onikişubat´ta yapımı tamamlanan konteyner kent ramazanın ilk gününde açıldı.Kahramanmaraş Onikişubat´ta depremde evleri yıkılan depremzedeler ramazanın ilk gününde Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentteki evlerine kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı. Erdoğan, "Ümraniye Belediyemize özellikle, teşekkür ediyorum. Buradaki yapmış oldukları hazırlıkları gerek konteyner kent olarak, gerek şu anda çatısı altında bulunduğumuz iftar çadırı vesilesiyle ayrıca çok çok teşekkür ediyorum" dedi.CUMHURBAŞKANI´NDAN ÜMRANİYE BELEDİYESİ´NE TEŞEKKÜRCumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak, bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz" dedi.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konteyner kenti gezerek, depremzedelerle sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yıldırım, "Nihayet konteyner kentimizi tamamlayıp afetzede kardeşlerimizin hizmetine açtık. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan´ın ilk gününde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın teşrifleriyle ilk iftarımızı hep birlikte açtık. Bu yıl Ramazan´a buruk girdik. Yaşadığımız acı çok büyük. Ama birlik içinde yaraları sarma gayreti içerisindeyiz. Onikişubat Yaşam Merkezi´miz kardeşlerimizin bu güzel ayı huzur ve güven içerisinde geçirecekleri yuvalar olacak. Ramazan boyunca belediyemiz tarafından 10 bin kişiye iftar sofrası kuracağız. Rabbim bizlere selamet içerisinde bayrama kavuşmayı nasip etsin" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA

2023-03-24 13:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.